Aina ajankohtaista: Tavoitteeksi raitis elämäntapa

Kansan Raittiusliiton (KRL) puheenjohtaja Pekka Salonen puhui raittiustyön merkityksestä ja päihteiden

käytön vaikutuksista ihmisten elämässä Raittiustilaisuudessa, jonka järjestivät 19. tammikuuta Vantaalla

Raittiusyhdistys Sotunkylän Viiri ja KRL:n Uudenmaan piiri.

Puheessaan Salonen toi esille huolensa siitä, että sisäministeri vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on

yhtynyt eduskunnalle tehtyyn kansalaisaloitteeseen kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi.

Myönteisestä suhtautumisesta kertoo myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin näkemys, että

asia on syytä selvittää.

Salonen tähdensi sitä, että aina kun on lisätty esimerkiksi alkoholijuomien saatavuutta on myös käyttö

lisääntynyt. Mietojen huumeiden käytön salliminen laillisesti olisi myös alku vahvempien huumeiden

käytölle. Jos aineen käyttäjällä ei ole rahaa, on se johtanut myös rikolliseen toimintaan rahan saamiseksi

huumeen ostoon.

Salonen korosti raittiustyölle olevan tarve, vaikka jäljellä on enää kaksi raittiuden keskusjärjestöä, joilla on

nimessään raittius-sana. Toinen näistä on Kansan Raittiusliitto. Nimestään raittius-sanan poistaneiden

järjestöjen toiminnan sisältö on muuttunut päihteiden kohtuukäytön puolusteluksi, valitettavasti.

Tilaisuuden keskustelussa KRL:n Uudenmaan piirin puheenjohtaja Hannu Harju toi esille sen murheellisen

toisasian, kuinka moni tarpeettomasti menettää henkensä päihteiden käytön seurauksena. Yksistään viime

vuonna alkoholiperäisiin tauteihin ja myrkytykseen kuoli 1683 ihmistä ja huumeiden käytön seurauksena

204 ihmistä, joista 35 oli tehnyt itsemurhan.

Päihteiden käyttö aiheuttaa sosiaalisesti ja terveydellisesti suuria haittavaikutuksia ja myös suuria

taloudellisia menetyksiä yhteiskunnalle, ihmisten henkilökohtaisten kärsimysten lisäksi.

Raittiustilaisuus oli virkistävä tuulahdus, jota vahvalla esiintymisellään ryyditti Suuntaviiva-duo (Pekka

Salonen ja Jaakko Immonen) laulaen työväestön lauluja.



Hannu Harju

Ktp:n varapuheenjohtaja

Työkansan Sanomat 2/2020

Authors Mikko -