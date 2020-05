Ihmeet jatkuvat Talvivaaran kaivoksella

Talvivaaran kaivoksen ihmeet ovat tulleet kalliiksi suomalaisille veronmaksajille. Investointi- ja tukirahaa on hukattu vuosikymmenessä jo yli kaksi miljardia euroa. Järvet, joet ja ranta-alueet ovat saastuneet perusteellisesti. Oikeutta on istuttu vuosikausia ja korvauksia määrätty. Eikä mikään ole muuttunut, vaikka kaivokset ovat nykyisin valtioenemmistöisen Terrafamen pyörittämiä.

Talvivaaran kaivoksen ihmeet alkoivat, kun kaivospeluri Pekka Perä osti vuonna 2004 kaivoksen valtion Outokummulta yhdellä eurolla. Kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2014 kaivos oli konkurssissa. Haaskattujen miljardien lisäksi ympäristötuhot olivat valtavat. Kalastajat menettivät tulonsa, ranta-asukkaat juomavetensä ja mökit arvonsa.

Monien käänteiden jälkeen Juha Sipilän hallitus riensi apuun ja junaili Talvivaaran kaivoksen valtion omistukseen. Vuonna 2015 perustettiin Terrafame, jonka toiseksi suureksi omistajaksi tuli myöhemmin ympäristörikoksista syytetty kansainvälinen Trafigura ja sen sijoitusrahasto Galena.

Toinen ihmeistä tapahtui vuotta myöhemmin. Sipilä vieraili Talvivaaran kaivoksella ja julisti ihmeen tapahtuneen Sotkamossa. Kaivos alkaisi tuottamaan voittoa ja veronmaksajat saisivat miljardinsa takaisin. Toisin on kuitenkin käynyt. Terrafamen toiminta on ollut tappiollista. Eikä parempaa ole tiedossa, sillä nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinahinta on ollut koko alkuvuoden alamäessä.

Kolmas ihme nähtiin nyt huhtikuussa. Terrafame osti Talvivaaran pilaamia maa- ja vesialueita valtion liikelaitos Metsähallitukselta 875 800 euron kiinteistökaupalla. Kauppaan kuului 320 hehtaaria metsämaata ja vesialueita sekä kaavoitettuja rantatontteja.

Kaupan takia valtio menetti Talvivaaran kaivoksen aiheuttamista tuhoista ja Terrafamen vastuulla olevista ympäristövahinkojen korvauksista määrätyt 8,6 miljoonaa euroa. Hyvä kauppa Terrafamelle, huono valtiolle. Etenkin kun vahinkoja ei nyt tarvitse korjata.