Järjestäytyneen luokkataistelun voimannäyttö

1. toukokuuta on työläisten juhlapäivä. Se symbolisoi työväenluokan luokkataistelua, kiistatonta, oikeutettua ja aina ajankohtaista taistelua luokkavihollista vastaan, taistelua ihmisen hyväksikäytön lopettamiseksi. Tässä taistelun etujoukossa on järjestäytynyt työväenliike.

Järjestäytynyttä työväenliikettä ei mikään pysty nujertamaan. Sen on osoittanut historia. Tänäänkin, kapitalismin kriisin jälleen kerran nostaessa iskuaan kohti työväenluokkaa, järjestäytyminen taisteluun on se ase, jolla on voima puolustaa kapitalismin ikeen alle joutuneita.

Pandemia on tarjonnut tälle kapitalismin kriisille lisämahdollisuuksia, joita kapitalistit käyttävät avoimesti hyväkseen. He pyrkivät pandemian varjolla vaientamaan oikeuksia vaativien suut, estämään mielenilmaisut ja taistelut.

Kreikan luokkataisteleva ammattiliittolaisten rintama PAME näytti näissäkin vaikeissa olosuhteissa järjestäytyneen luokkataistelun voiman. He järjestäytyivät riveihin – tarkkaan terveysrajoituksia noudattaen, turvavälit huomioon ottaen, suojamaskit ja suojakäsineet yllään – he nostivat 1. toukokuuta Ateenan perustuslakiaukiolla ja kaikkialla muuallakin maassa nyrkkinsä, lippunsa ja kunnioittivat työläisten juhlapäivää ja kaikkien työväen taistelujen uhreja

Kuvat tästä valtaisasta voiman ja taistelun suurtapahtumasta kulkivat kaikkialle maailman tiedotusvälineisiin. Ne nähtiin myös Suomessa. (TKS/Kaisa Laine)