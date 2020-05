Kapitalistit ensin, työläiset sitten

Sanna Marinin viisikkohallituksen tilaama selvitys Suomen nykyisestä ja tulevasta kapitalistisen talouden tilasta on silmiä avaavaa luettavaa. Selvitysryhmää johtanut Vesa Vihriälä oli vielä viime vuonna EK:n kapitalistien Etlan ja EVAn toimitusjohtaja. Ei siis ihme, että selvityksessä kapitalistien etu on ensin ja työläiset tulevat kaukana perässä.

Vihriälän ja selvityksen mukaan hallituksen noin 20 miljardin euron lähiajan panostus kapitalistisen talouden pelastamiseksi on hyvä, mutta riittämätön. Jatkossa tarvitaan lisämiljardeja. Niiden saajia olisivat tulevinakin vuosina suuret yhtiöt ja keinottelijat. Pien- ja yksiyrittäjät jäävät omilleen.

Selvityksen mukaan Suomen talous ajautuu nykykriisin seurauksena syvään taantumaan. Arvio on optimistinen ja outo, sillä elämme tällä hetkellä laman oloissa. Vihriälältä kumppaneineen on jäänyt huomaamatta, että yli puoli miljoonaa työläistä on jo kilometritehtaalla. Vai eikö työttömyyttä oteta enää arvioissa enää huomioon.

Selvityksessä esitetään ”työmarkkinoiden mekanismeja koskevia konkreettisia toimia”. Suomeksi tämä tarkoittaa uutta työläisten kiristyskierrosta. Työttömyysturvaa ja toimeentulotukea ollaan leikkaamassa, että ”työn vastaanottaminen olisi entistä kannustavampaa”.

Paikallista sopimista ja isäntävaltaa halutaan myös lisätä ja helpottaa ulkomaisen työvoiman maahantuloa. Jos työ ei kelpaa alenevilla palkoilla, tulijoita kyllä riittää rajojen ulkopuolelta!

Millä sitten kapitalistisen talouden pelastaminen rahoitetaan. Tietysti lisäämällä julkista velkaa. Nythän velkaantuminen onkin hyvä asia. Velka ja talouden elvytys rahoitettaisiin leikkaamalla koulutuksesta, terveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista sekä verotusta kiristämällä.

Kiristykset suositellaan tehtäväksi kulutuksen lisäverotuksella. Kätevin keino on arvolisäverotuksen kiristäminen. Toisella sijalla on polttoaineverojen nostaminen. Kolmanneksi tulevat erilaisten julkisten maksujen korotukset.

Työläisillä on lähiaikoina paljon puolustettavaa. Ilman joukkovoimaa ja yhteistä taistelua se ei onnistu.