Ktp:n puheenjohtaja Mikko Vartiainen: Täydellistä piittaamattomuutta

Sehän on tiedetty, että tavallisen ihmisen henki on halpa. Näin on erityisesti silloin kun kyse on valtiointresseistä. Ajatellaanpa: Yhdysvaltain presidentti päättää illallistaukonsa yhteydessä Iranin sotilasjohtajan Qassem Soleimanin likvidoinnista. Kyse ei ole sotatilasta valtioiden välillä.

Onhan tätä tehty ennenkin, viimeksi Yhdysvaltain edellisen presidentin Barack Obaman kaudella. Tosin Obaman tekemät täsmätappopäätökset lennokki-iskuilla kohdistuivat valtiottomiin ”oikeisiin terroristeihin”. Silloin selitettiin murhan olevan ennaltaehkäisevää toimintaa, itsepuolustusta al-Qaedan vastaisessa sodassa.

Pahikset piti tappaa pois aiheuttamasta ongelmia Yhdysvaltain kapitalistien eduille Afganistanissa ja Pakistanissa. Tai Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n kymmenet murhayritykset Kuuban presidentin ja johtajan Fidel Castron hengen menoksi. Niihin ei tarvittu muuta syytä kuin poliittiset erimielisyydet ja tietysti Kuuban vallankumouksen kansallistamien yritysten entisten omistajien taloudelliset edut.

Perinteet velvoittavat, mutta nyt on presidentti Trump astunut askeleen pidemmälle kohti avointa diktatorista valtioterrorismia toisen valtion diplomaattista edustajaa vastaan. Sotatilahan ei vallitse Yhdysvaltain ja Iranin välillä.

Murha on murha ja useimpien lainsäädäntöjen mukaan koskaan vanhentumaton rikos. Näin on myös Yhdysvaltojen lain mukaan. Mutta ei, taas löytyy murhaan hyväksyttävä selitys: iranilaisen kenraalin kerrotaan olleen sotilasoperaatioiden johdossa, jotka kohdistuivat, jos nyt ei suoraan Yhdysvaltoja, niin ainakin sen liittolaisten etuja vastaan. Tämä ei tietenkään tee murhaa lailliseksi, mutta Trumpia tuskin luovutetaan Iraniin tuomittavaksi.

Vuosien mittaan olemme jo varmaan kaikki tottuneet odottamaan tätä Yhdysvaltojen johdolta. Kyse ei ole henkilöistä Trump, Obama, Bush, Reagan, Johnson tai Kennedy. Kyse on kapitalismin korkeimmasta ja viimeisestä vaiheesta eli imperialismista. Mätänevää kapitalismia, mutta raha sinänsä ei haise.

Sotia sytytetään, koska ne ja tuhoamisen jälkeinen jälleenrakennus on kaikkein tuottoisinta liiketoimintaa. Erityisesti nyt, kapitalismin liikatuotantopulan aikana. Jokaiseen ammuttuun ohjukseen ja sen tilalle rakennettavaan sisältyy valtava määrä työläisten työtä, joka on kapitalistien lisäarvon lähde. Niinhän Marx osoitti Pääoma-tutkimuksellaan kapitalismin liikelaeista.

Vaikea on kuitenkin tottua siihen ajatukseen, että tätä maata näkyy johtavan joukko, joka ei näe mitään pahaa murhatöissä. Toivottavasti olen väärässä, mutta en onnistunut löytämään valtioneuvoston enkä Presidentin kanslian kotisivuilta Yhdysvaltain valtion suorittaman murhan tuomitsevaa tiedotetta.

Liittolaissuhde valtioterrorismiin näkyy olevan vakaa. Hallituspuolueet ovat hiljaa. Missä on puna-viher -moraali?

Mikko Vartiainen

Työkansan Sanomat 1/2020