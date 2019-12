Ktp:n varapuheenjohtaja Hannu Harju: Syyriassa vangittuina oleville suomalaisille ei porvaristolla ole tarjota humaanisuutta.

Suomen hallituksessa olevien puolueiden sekä muiden eduskuntapuolueiden äärettömän julma suhtautuminen ihmisyyttä ja suomen kansalaisuutta vastaan on tullut esille julkisessa keskustelussa, koskien vankileirillä Syyriassa olevien Suomen kansalaisten paluuta Suomeen. Paluu koskisi 11 lasten vanhempaa ja 33 lasta.

Isis-joukoissa olleita eri maista kotoisin olevia vangittuja, suomalaisiakin, vartioivat nyt kurdit.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Koillis-Syyrian ulkosuhteista vastaava johtaja Abdulkarim Omar sanoo, ettemme voi erottaa lapsia äideistään. -Se olisi laitonta, kansainvälisten sopimusten ja lasten oikeuksien vastaista.

On aiheellista miettiä, mikä olisikaan lasten kohtalo Suomessa jos heidät vanhemmistaan erotettuina tuotaisiin Suomeen ja mikä olisi heidän vanhempiensa kohtalo Syyrian vankileirillä jos heiltä riistettäisiin lapset.

On selvää, ettei kurdeilta voida edellyttää, sen enempää kuin keltään muultakaan yksittäiseltä taholta vankien vartioimista ikuisesti. Ei myöskään ole oikeudellista perustaa pitää aikuista ihmistä ja hänen lastaan vangittuna ilman selvitystä, onko aikuinen syyllistynyt sotarikokseen.

On oikein palauttaa Suomen kansalaiset Suomeen jos he niin haluavat. Suomessa selvitys mahdollisista sotarikoksista on tehtävä, vaikka se on vaikea tehtävä.

Murhamiehiä ilman tuomiota on elänyt joukossamme

Meidän suomalaisten on myös hyvä muistaa, että yheiskunnassamme on elänyt muiden ihmisten joukossa murhamiehiä, jotka eivät saaneet rangaistusta teostaan. Tämä sallittiin 1918 luokkasodan jälkeen, kun valkoiset lahtarit olivat murhanneet punaisia. Oikeudenkäyntejä heidän tuomitsemieksi ei pidetty, vaan heidät vapautettiin vastuusta valtion päätöksellä.

Sama toistui, vaikkakin vähän erilaisten olosuhteiden vallitessa talvisodassa ja ns. jatkosodassa sotarikoksia tehneiden sotilaiden kohdalla. Suoritetut vankien kidutukset, häväistykset, murhat ja murhatun sääriluusta tehdyt pöytävalaisimen jalat eivät tuoneet syytettä koskaan. Näihin sotarikoksiin syyllistyneet elivät keskuudessamme. Heidän elmänsä oli monesti traumaattista, jonka heidän perheensä joutui kestämään.

Turvallisuusriski?

Vaikuttaakin kovin kummalliselta kansanedustajien puheet, että pienen vangittuna olevan suomalaisryhmän palaaminen Syyriasta Suomeen olisi turvallisuusriski suomalaisille. Pikemminkin se voi olla turvallisusriski Syyriasta palaaville.

Puheissa joita Suojelupoliisin mielipiteet ryydittävät pelätään Suomeen Syyriasta tulevien radikalisoitumista. Vaikka Suomalaisessa yhteiskunnassa on epätasa-arvoa ja puutteita antaa se kuitenkin sosiaali-ja terveydenhuollon osalta perusturvaa, samoin kuin koulutusmahdollisuksien myötä. Ei ole todennäköistä, että näistä yhteiskunnan puitteista kasvaa jihadistinen suomalaisia uhkaava vaara, jolla nyt ihmisä peloitellaan. Tulonjakoerojen edelleen kasvaessa väestöryhmien keskuudessa se luo Suomessa pohjaa radikalisoituvalle luokkataistelulle porvaristoa vastaan, mutta sen suunta ei ole jihadistinen.

Hannu Harju