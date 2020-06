Kuuba – piikki kapitalismin lihassa

Kuubalaiset lääkärit ja sairaanhoitajat kiirehtivät apuun moneen hätään ja moneen maailmankolkkaan. Nyt vuorossa ovat avustustoimet Italiassa ja muissa maissa pandemian torjumisessa.

Kuuban näkyvyys kansainvälisen solidaarisuuden esimerkkinä COVID-19-pandemian keskellä näyttää häirinneen ja provosoineen tiettyjen piirien ja ihmisten antikommunistisia vaistoja. Heille on liikaa kuulla sanat ”sosialismi” ja ”kansainvälinen solidaarisuus”.

Heidän mukaansa Kuuban lääkärit ja sairaanhoitajat, jotka osallistuvat ulkomaan delegaatioihin, eivät toimi solidaarisuudesta vaan heille maksetaan siitä, mutta rahat menevät Kuuban valtion kassaan. Samat ns. objektiiviset toimittajat ja muut toimijat väittävät, että Kuuba pyrkii näiden avustusoperaatioiden avulla lieventämään Kuuban ”erityisen huonoa kansainvälistä imagoa”.

Se taas johtuu näiden toimittajien mukaan ”järjestelmällisistä ihmisoikeusrikkomuksista”. Ja he jatkavat miten Kuuba on köyhä, kolmannen maailman maa, kansa elää puutteessa ja kuubalaiset kärsivät. Syylliseksi he nimittävät kaikkeen tähän sosialistisen järjestelmän.

Samat toimittajat vaikenevat monesta muusta, esimerkiksi 60 vuotta kestäneestä Yhdysvaltojen harjoittamasta kauppasaarrosta. He viittaavat Kuuban talouden nykyisiin vaikeuksiin, kirjoittamatta sanaakaan USA:n rikollisista toimista.

He pitävät merkityksettömänä sitä, että Yhdysvaltojen kauppasaarto ja sen lisäykset (kuten vuoden 1996 Helms-Burton laki, jolla pyritään jatkamaan vihamielistä poliittista ilmapiiriä, estämään Kuuban taloudellisia, kaupallisia ja rahoitussuhteita kolmansien maiden kanssa) ovat maksaneet Kuuballe yli 1,1 biljoonaa dollaria sekä pulan raaka-aineista, päivittäisistä perustuotteista, lääkkeistä ja paljon muusta.

Merkityksetön heille on myös, miten YK on tuominnut yleiskokouksissa kauppasaarron 27 peräkkäisenä vuonna ja antanut joukon päätöslauselmia tätä Yhdysvaltojen laittomuuksia vilisevää politiikkaa vastaan.

Kaisa Laine