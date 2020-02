Lakot laajenivat – kapitalistien käytössä sulut ja rikkurityö

Kolmivuotisen kiky-sopimuksen jatkoa yrittävä kapitalistien EK jäsenjärjestöineen on saanut vastaansa työtätekevien lakkorintaman. Jo loppusyksystä alkaneet lakot laajenivat tammikuussa monille uusille aloille. SAK:n ammattiliittojen ohella myös STTK:n toimihenkilöliittoja ja osa julkisen alan liitoista on aloittanut työtaistelutoimet parempien työehtojen puolesta.

Metsäteollisuuden kapitalistit yrittävät jatkaa ilmaistyön teettämistä kiky-tunneilla, alentaa palkkoja ja heikentää muitakin työehtoja. Tähän mm. Paperiliiton ja Teollisuusliiton työtätekevät vastasivat lakoilla, jotka alkoivat 27.1. ja päättyvät näillä näkymin 24.2.

Metsäteollisuuden lakoissa on mukana myös toimihenkilöliitto Pro ja Sähköliiton jäseniä. Näin lähes 20 000 työtätekevää taistelee eroon kiky-sopimuksen jatkamisesta ja työehtosopimusten heikentämisestä.

Kemianteollisuuden jo kertaalleen siirretty lakko alkaa 10.2. ellei uutta työehtosopimusta synny ja päättyy 23.2. Lakko koskee öljy-, maakaasu- ja petrokemian sekä kemian perusteollisuutta ja muovi- ja kemian tuotteiden valmistusta. Lakossa olisi tuhansia työtätekeviä.

Kaupan- ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimukset umpeutuivat 31.1. ja palvelualojen PAM katkaisi 200 000 työtätekevää koskevat tes-neuvottelut työnantajajärjestön kanssa. Työtaistelutoimet alkavat helmikuun aikana.

Myös julkisalojen ammattiliitot irtisanoivat 31.1. noin 600 000 työntekijän työehtosopimukset. Irtisanomisesta päätti JUKO. Aiemmin päätöksensä ovat jo tehneet JHL, Jyty ja Pro.

Omaan työtaisteluunsa valmistuva hoitajien Tehy ja SuPer irtisanoivat jo viime syksynä kunta-alan pääsopimuksen. Tehy ja Super haluavat neuvotella uuden pääsopimuksen, joka mahdollistaa hoitoalalle oman sosiaali- ja terveysalan työ- ja virkaehtosopimuksen. Siihen kuuluisi 10 vuoden palkkaohjelma, joka korottaisi vuosittain hoitajien palkkoja 1,8% vientialojen korotuksia enemmän.

Kapitalistien EK:n jäsenjärjestöt ovat ottaneet käyttöönsä työtätekevien vastaisessa kampanjassaan 1930-luvun keinot. Metsä- ja teknologiateollisuudessa on julistettu työsulkuja ja lakonalaisiin töihin on värvätty rikkureita. Tavoitteena on tietenkin rikkoa lakkolaisten yhteisrintama ja aiheuttaa hajaannusta. Paikalliset Pihkalan kaartit saavat nyt maksettua julkisuutta.

Kapitalistien ja EK-järjestöjen toimet on torjuttava ammattiliittojen ja työtätekevien välisellä yhteistyöllä ja solidaarisuudella. Joukkovoima on toimiva taisteluase tänäkin päivänä.



Työkansan Sanomat 2/2020