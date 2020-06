Lomautukset ovat muuttumassa lopputileiksi

Kapitalismin kriisin ja koronarajoitusten aiheuttamista työntekijöiden lomautuksista osa on jo johtanut lopputilien jakamiseen. Pahin on vielä edessä, sillä suurin irtisanomisten aalto on edessä syksyllä. Porvarimedia vaikenee kuitenkin yli puolen miljoonan työttömyydestä ja levittää valheellista tietoa työllisyysasteen noususta ja matalasta työttömyydestä.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) huhtikuun työllisyyskatsauksesta käy ilmi, että kuun lopussa oli laajan työttömyyden luvuilla 580 000 työtöntä. Näin työttömyysaste oli todellisuudessa ennätykselliset 20%. Kapitalismin kriisin syvyydestä kertoo myös se, että pitkäaikaistyöttömyyskin on lähtenyt kasvuun. Siihen koronaepidemialla ei ole ollut mitään vaikutusta.

Vaikka työttömien määrä kaksinkertaistui huhtikuussa maaliskuuhun verrattuna, Tilastokeskuksen työvoimatutkimus julistaa työttömyyden pysyneen vuoden takaisissa matalissa lukemissa. Työttömiä olisi ollut huhtikuun lopussa ”vain” 217 000 ja työttömyysaste 8%.

Vain näitä Tilastokeskuksen erinomaista lukuja porvarimedia toistaa. Kansalle tarkoitettua ilosanomaa ei himmennä edes se, että työttömyysturvan saajia oli huhtikuun lopussa yhteensä 432 000. Alhainen työttömyysturva on aiheuttanut myös sosiaalisten avustusten hakuruuhkan. KELA on joutunut palkkaamaan asumis- ja toimeentulotukihakemusten käsittelyyn paljon uutta työväkeä.

Lomautusten ja irtisanomisten todellista määrää tietää tuskin kukaan. Jo yksin siitä syystä, että niistä ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan yli kahdenkymmenen työntekijän yrityksiä. Voidaan kuitenkin arvioida, että kriisin aikana lomautettujen määrä on yli 200 000. Irtisanottujakin on kymmeniä tuhansia.

Lopputilejä jakaneita yhtiöitä on todella paljon. Niiden joukossa ovat suuryrityksistä mm. UPM, Metso, Valmet (Konepajayhtiö), Meyer (Turun telakka), Valmet Automotive (Uudenkaupungin autotehdas), Compass Group ja Posti.