Mihin katosi kahdeksan tunnin työpäivä?

Ohjaus Ken Loach. Pääosissa Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor. Kesto 101 min.

Kiitos tilauksestasi (Sorry we missed you)

Elokuva kertoo työntekijästä, joka ajautuu pakosta franchising-yrittäjäksi, itsensä työllistäjäksi. Ehdot ovat selvät: ei palkkaa, vaan palkkioita. Kun sairastuu, vastaa itse, ansiot vähenevät. Lähettiyrittäjä satsaa omaan pakettiautoon. Hän hankkii sen myymällä vaimonsa auton, joka on tämän työmatkakulkuneuvo. Vaimo työskentelee kotihoidossa. Hän käy muun muassa vuoden 1984 kaivoslakon aikana lakkolaisten ruoka-avussa toimineen naisen luona. Nainen kysyy: ”Minne katosi kahdeksan tunnin työpäivä?”

Mies ja vaimo ovat kahden lapsen isä ja äiti. Vanhempien työskennellessä aamuvarhaisesta yömyöhään lapset elävät tahoillaan. Poika lintsaa koulusta, maalaa graffiteja, alkaa näpistellä. Tytär on paljon yksin kotona, huolehtii kaikesta ja käy koulua.

Lähettiyrittäjälle skanneri on kaikki kaikessa. Siihen kirjautuvat kaikki paketit ja niiden toimitusajat. Myös työaikaa ja jokaista tehtävää seurataan sillä. Kiire on jatkuva. Paketit pitää saada perille jopa juoksemalla.

Puristus tarttuu katsojaan, joka tajuaa, mikä on leffan ydin. Mitä enemmän teet, sitä vähemmän saat. Menetät kaiken: perheesi, terveytesi, asuntosi, elämäsi. Pakkoyrittäjyys vie kaiken. Työ on jatkuvasti mielessä kuin addiktio ilman flowta. Se on kuin sotatanner, jonne haavoittuneenakin täytyy rämpiä. Tähän kuvaan elokuva päättyy.

Elokuvan katsomisen jälkeen mieleen tulee posti. Sillä sanotaan olevan kilpailijoita, jotka pystyvät täyttämään postin tehtävät postia halvemmin ehdoin. Elokuva näyttää, kuinka kisassa lopulta käy. Raha ei milloinkaan ole piitannut ihmisistä eikä kapitalismi. Aina on joku, joka tekee halvemmalla ja nopeammin.

Suositus tämän elokuvan katsomiseksi on suuri.

Pirkko Eerola-Pilvi

Työkansan Sanomat 14/2019