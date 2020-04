Ranskan CGT – Jokainen kriisi on luokkataistelua

Ranskassa CGT -ammattiliiton jäsenet tuomitsevat Ranskan viiden ammattiliiton ja kolmen työantajajärjestön allekirjoittaman ”yhteisen kannan” sopimuksen sanoen, että se on ”työntekijöiden selkään puukottamista”.

Työntekijät velvoitetaan jatkamaan työskentelyään ja vaarantamaan henkensä ei-välttämättömien tarpeiden työpaikoilla ja työpisteissä, pääasiassa työnantajien voittojen turvaamiseksi. Tämä paljastaa, miten jokaisen kriisin kohtaaminen on luokkaluonteista, samoin kuin kriisin seuraukset.

Todellisuus työpaikoilla on, että johto velvoittaa ihmiset työskentelemään ennen kuin he ryhtyvät pienin kustannuksin tarvittaviin toimenpiteisiin työntekijöiden suojelemiseksi. On kiireellisesti lopetettava kaikki tarpeeton tuotanto.

Nykyinen terveydenhuollon hätätila ja poikkeuslait avaavat uusia mahdollisuuksia työnantajille, joille kaikki on sallittua. CGT:n tehtävänä on tällä hetkellä olla työntekijöiden rinnalla eikä olla allekirjoittamassa lausuntoa yhteistyössä niiden kanssa, jotka ovat meitä vastaan.

CGT:n organisaatiot ja jäsenet kieltävät kaikki suhteensa ”yhteisen kannan” sopimukseen ja tuomitsevat ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen 19. maaliskuuta 2020 antaman ”yhteisen julistuksen”.

CGT vaatii sopimuksen ratifioinnin perumista.