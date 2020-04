Sodat ja sotaharjoitukset on lopetettava

Maailmanlaajuinen koronaviruksen aiheuttama pandemia on paljastanut Suomessakin terveydenhuollon puutteet ja aiheuttanut kapitalistisen talouden romahduksen. Työtätekevät ovat nyt kahden tulen alla. Koronavirus sairastuttaa, yhtiöt lomauttavat ja irtisanovat.

Julkisen terveydenhuollon puutteet näkyvät sairaaloiden resurssipulana. Lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muuta henkilöstöä on liian vähän, hoitolaitteista ja sairaalahuoneista on pulaa, jopa suojavälineet uhkasivat loppua. Syyksi ei riitä viruksen aiheuttama yllätys. Aikaa on ollut riittävästi varautumiseen. Resurssipula johtuu terveydenhuollon leikkauksista.

Vielä viime vuoden aikana kaikki sairaanhoitopiirit ja suuret sairaalat irtisanoivat satoja hoitohenkilökuntaan kuuluvia työntekijöitä. Sen jälkeen kerrottiin kaiken toimivan myös yllätyksellisissä tilanteissa.

Talouden romahtaminen on johtanut satojentuhansien työtätekevien lomauttamiseen. Irtisanottujakin on jo tuhansia. Näin suuret yhtiöt varmistavat voittojensa jatkumisen ja siirtävät palkanmaksunsa Kelan ja työttömyyskassojen maksettavaksi.

Kaikkialla läntisessä maailmassa on sama tilanne kuin Suomessa. Koronaviruksen leviäminen ja talouksien romahtaminen ei ole kuitenkaan pysäyttänyt sotimista, sotien harjoittelua, eikä sotakaluston hankkimista. Suomessakin hävittäjien osto jatkuu kuin mitään ei olisi tapahtunut.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres esitti viime viikolla vetoomuksen, että koronapandemian vuoksi sotilaalliset konfliktit kaikkialla tulisi keskeyttää ja ihmisten pitäisi keskittyä akuutin terveyskriisin hoitamiseen. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kannattanut Guterresin vetoomusta ja esittänyt neuvottelujen aloittamista.

Sanna Marinin viiden puolueen hallitus ja Suomen ulkopoliittinen johto on vastannut vetoomukseen syvällä hiljaisuudella.