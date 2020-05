Suomi on nyt lamassa – työttömien määrä yli puoli miljoonaa

Suomen talouskasvu on nyt reilusti miinuksella. Jo viime vuoden lopulla alkanut kapitalistisen talousjärjestelmän alamäki sai lisävauhtia koronaepidemiasta ja eduskunnan sekä Marinin viisikkohallituksen tekemistä kieltopäätöksistä ja liikkumisrajoituksista. Talouden on arvioitu syöksyvän kuoppaan, joka on syvempi kuin 1990-luvun laman ja vuoden 2008 finanssikriisin aikoina.

Lomautettujen määrä oli toukokuun ensimmäisellä viikolla jo reilusti yli 200 000. Tästä joukosta on irtisanottu ja tullaan irtisanomaan tuhansia. Lomautettujen määrä kasvaa nyt noin 3 000:lla päivässä. Toukokuun loppupuolella julkistettavat työttömyysluvut tulevat olemaan synkkää luettavaa: työttömien määrä on yli puoli miljoonaa.

TE-toimistoille saapuneita lomautuksia koskevia yt-neuvotteluilmoituksia oli kirjattu toukokuun ensimmäisen viikon loppuun mennessä noin 5 500 yritykseltä. Ilmoitusten piirissä on ollut tähän mennessä lähes puoli miljoonaa työntekijää.

On kummallista, että hallitus ja eduskunta on jättänyt lomautetut, työttömät ja koko työväestön taustalle. Eli selviytyköön jokainen parhaaksi katsomallaan tavalla. Etusijalla on nostettu suuryhtiöiden ja keinottelijoiden voittojen turvaaminen. Rahatukeen ja luottojen takauksiin on löytynyt miljardeja euroja toisensa perään.

Tässä rahanjaossa ja tukipelissä on myös pien- ja yksinyrittäjät jätetty työväestön tavoin taustalle. Eli ne, jotka yritysmaailmassa tarvitsisivat nyt eniten tukea, ovat jonon viimeisinä.

Hallituksen masinoima Suomi toimii yhdessä -kampanja on nykytilanteessa isku koko työväenluokkaa vastaan. Siihen on vastattava järjestyneellä joukkovoimalla.