Työehtosopimuksilla keinottelu leviää jo kunta-alalle

Työehtosopimuksen vaihtaminen halvempaan sopimukseen on yleistynyt tämän vuoden aikana. Menettely on yritys jatkaa kiky-sopimuksen palkkaleikkauksia. Nyt halpuuttaminen on leviämässä yksityiseltä puolelta kuntaalalle. Tätä työehtoshoppailua voi pitää ostoksille menona ja halvimman ostamisena.



Työehtoshoppailu näkyy räikeimmillään julkisuudessa paljon esillä olleessa Postin työehtokiistassa. Siinä valtionyhtiö Posti yrittää korvata Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työehtosopimuksen Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevalla sopimuksella. Siirto alentaisi postilaisten palkkoja vähintään kolmanneksella. Postilaiset eivät tietenkään voi hyväksyä siirtoa ja aloittivat työtaistelutoimet Postin yrityksen torjumiseksi.



Vähemmälle huomiolle on jäänyt esimerkiksi Turun kaupungin tytäryhtiö Arkean tapahtumat. Tämä noin tuhannen työntekijän yhtiö yrittää vaihtaa Postin tapaan työehtosopimuksia toisiin halvempiin. Vaarassa ovat palkat, lomaedut ja säännölliset työajat.



Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja työnantajaliitto Avaintan solmimia Avainsopimuksia yritetään vaihtaa Arkealle halvempiin MaRan ja KITAn työehtosopimuksiin. Työntekijät ja JHL vastustava hanketta jyrkästi ja aloittivat työtaistelun kolmen päivän lakolla.



Uusien tietojen mukaan Arkean kaltaisia hankkeita on käynnissä muuallakin kuin Turussa. Ne on torjuttava päättävästi.



Jos työehtoshoppailu leviää koko kuntasektorille, ja muuallekin julkiselle puolelle, vaarassa ovat satojentuhansien työntekijöiden työ- ja palkkaehdot.

Työkansan Sanomat 13/2019