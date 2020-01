Teollisuusliitto antautui – kapitalistien EK iloitsee

SAK:hon kuuluvan Teollisuusliiton johto suositti ja liiton hallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen uuden kaksivuotisen Teknologiateollisuus ry:n ja liiton välisen työehtosopimuksen, joka koskee noin 93 000 työtätekevää. Sopimuksen ehdot eivät rajoitu vain Teollisuusliiton jäsenistöön. Vaikutukset ulottuvat todennäköisesti kaikkiin tänä vuonna vielä solmittaviin työehtosopimuksiin. Nyt toteutetaan kapitalistien EK:n ajamaa ”Suomen mallia”.

Sopimuksen alhaiset palkankorotukset eivät tule turvaamaan työtätekevien ostovoiman kehitystä. Tämän ja ensi vuoden inflaatio sekä veronkorotukset pitävät kyllä huolen, että reaalipalkkojen nousu pysyy kiky-sopimuksen aikaisella nollatasolla.

Sopimuksen mukaan palkkojen korotus on tänä vuonna 1,3% ja ensi vuonna 1,4%. Yleiskorotusten suuruus on näin 2,7%. Lisänä on ensi vuonna paikallisesti sovittava 0,6% erä, jonka jakamisesta päättää yksin työantaja.

Yleiskorotusten jakamisestakin päätetään jatkossa paikallisesti. Työntekijöitä näissä ”pärstäkerroinistunnoissa” edustaa luottamismies. Vasta jos palkankorotusten jakamisesta ei päästä sopuun, maksetaan korotukset kaikille yleiskorotusten prosenttien mukaisesti.

Tuonkaltainen paikallisen sopimisen tyrkyttäminen aiheuttaa ihmetystä työpaikoilla. Luulisi, että Teollisuusliiton johdolla on jo kokemusperäistä tietoa mitä ”pärstäkerroinpalkoista” seuraa. Ei muuta kuin palkkaerojen kasvua.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto oli kolme vuotta sitten hyväksymässä ja junttaamassa läpi surkeaa kiky-sopimusta. Siihen kuului vuosityöajan palkaton 24 tunnin lisäys. Nyt sama puheenjohtaja juhlii kiky-tuntien poistoa, mutta ei kerro uuden sopimuksen työaikakokeilusta.

Tuo työaikakokeilu tarkoittaa mm. sitä, että työntekijällä voidaan teettää 170 tuntia ylityötä maksamatta ylityökorvausta.

”Päänavaajien” ja ”Suomen mallin” sopimiin työehtoihin ja palkankorotuskattoihin ei pidä alistua. Ammattiliittojen johdon ja liittojen jäsenistön on taisteltava paljon paremmasta – yhdessä, solidaarisesti ja oikeasti.



Työkansan Sanomat 1/2020