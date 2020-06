Yhdysvallat ja ammattiliitot

AFSCME 3800 on ammattiliitto Yhdysvalloissa Minneapolisissa. Sillä on satoja jäseniä jotka asuvat alueella, missä George Floydin murha tapahtui. Cherenne Horazuk on ammattiliitto AFSCME 3800:n puheenjohtaja. Hän kertoi videohaastattelussa laajalti nykytilanteesta koskien Floydin murhan alkutapahtumia ja kehitystä sekä ammattiliittojen toimintaa alueella.

Alla muutamia otteita haastattelusta.

– Meidän tehtävämme on taistella työpaikoillamme oikeuksiemme, mutta yhtälailla asuinalueillamme tapahtuvien kaikkien elämää koskettelevien asioiden puolesta. Siihen kuuluu taistelu rasismia vastaan, kamppailu tasa-arvon puolesta, taistelu afroamerikkalaisten ja kaikkien muiden tasa-arvon puolesta, jotka kohtaavat kapitalistisen järjestelmän harjoittamaa riistoa ja epätasa-arvoisuutta.

– Ammattiliittomme on läpi vuosien järjestänyt mobilisaatioita, kokouksia ja tiedotustilaisuuksia asuinalueillamme, koskien ongelmia ja vaatimuksiamme. Olemme myös painostaneet politiikkoja todellisiin tekoihin.

– Ammattiliitoissa on paljon byrokratiaa, paljon voimia, joiden mielestä ammattiliiton jäsenten edut ovat yhteneväisiä yritysten ja työnantajien etujen kanssa. He eivät yritä mobilisoida jäseniään osallistumaan kaduilla tapahtuviin mielenosoituksiin ja vaatimuksiin, kuten meidän pyrkimyksemme on ollut aina.

– Tämä konteksti: työttömyys, köyhyys, värillisyys ja poliisivoimien väkivalta osana kapitalistisen järjestelmän, sen omistavan luokan suojelua on se tausta, jonka seurausta ovat nykyiset mielenosoitukset ja protestit.

– Kapitalismi on yhteinen vihollisemme. Yhteinen solidaarisuutemme on erittäin tärkeä elementti välillämme. Yhden maan työväenluokan saavutukset ovat voima toisillekin. Kun jossain maassa työväenluokka vapautuu kapitalismin kahleista, on se mahdollista muuallakin.

Meillä ei ole muuta menetettävää kuin kahleemme.