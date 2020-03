Euroopan kommunististen nuorisojärjestöjen ilmoitus COVID-19 pandemiasta

Maailman nuoret,





Kun tuhansia ympäri maailman altistuvat tautiin ja myös valitettavasti kuolevat koronaviruksen vuoksi, todellisuus on kansoille, työläisille ja nuorisolle armoton:

Julkiset terveysjärjestelmät, jopa voimakkaissa kapitalistimaissa ovat täynnä puutteellisuuksia ja toimivat

terveyden kaupallistamisen sekä kapitalistien voittojen puolesta. Satojen tuhansien ihmisien elämät ovat uhan alla.

Miljoonat työtätekevät ovat jo menettäneet tai tulevat menettämään työnsä tulevina aikoina. Heidän palkkoja leikataan ja työtunteja venytetään. Ei COVID-19:n ansiosta, vaan koska kapitalistit laskevat jälleen taakan heidän olkapäilleen.

Jopa tieteelliset pyrkimykset löytää rokote koronavirusta varten ovat alttiina säälimättömien imperialistien välisille konflikteille. Kapitalistisen tuotannon anarkia ei vastaa ihmisten ensisijaisiin tarpeisiin. Emme voi unohtaa että imperialistit eivät ole epäröineet hyökätä ihmisiä vastaan kemikaalisilla, biologisilla ja muilla kielletyillä aseilla. He laajentavat arsenaalejaan ja käyvät ”hybridisotia”.

Maailman nuoret,

Näinä vaikeina aikoina, Kommunistiset nuorisojärjestöt ovat täällä!

Me olemme sodassa COVID-19:ää ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan, mutta myös heitä vastaan, jotka hyödyntävät virusta epäoikeudenmukaisuuden kasvattamiseen. Me olemme sodassa maailmanlaajuista kapitalistista järjestelmää vastaan, joka vyörytti työläisten ja nuorten niskoille taloudellisen kriisin hinnan ja nyt pyytää meitä maksamaan uudelleen. Sosialismin tarpeellisuus ja ajankohtaisuus on jälleen todistettu, sillä se voi turvata perusterveydenhuollon ja tautien ennaltaehkäisyn, sairaalat, lääkärit ja sairaanhoitajat, lääkkeet, laboratoriot ja kokeet, siten täyttäen ihmisten tarpeet.

Me olemme sodassa ihmisvastaista politiikkaa vastaan, joka heittää hukkaan olemassa olevat suuret tieteelliset ja teknologiset mahdollisuudet joita voitaisiin käyttää terveyden, hyvinvoinnin ja rauhan puolesta.

Me sanomme sen selvästi: Me voimme voittaa! Kenenkään ei tule olla yksin – Nyt on solidaarisuuden aika – Seisomme yhdessä!



Nuoret pitävät suojamaskeja päällä virusta vastaan, mutta emme madalla vaatimustemme ääntä! Me vaadimme että:

-Julkisia terveysjärjestelmiä kaikissa maissa on tuettava valtion rahoituksella, jotta vahvistetaan lääkärien ponnistuksia.

-Tarvittavat suojaustarpeet huolehditaan kaikille, ilman maksua (kuten maskit, hanskat ja alkoholipohjaiset käsihuuhteet).

-Työväen työoikeudet turvataan. Ei irtisanomisille ja palkan vähennyksille. Ei demokraattisten oikeuksien rajoittamiselle COVID-19: n varjolla.

Ktp – kommunistiset nuoret