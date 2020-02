Yle imperialismin äänitorvena

Kapitalismissa valtio on aina kapitalistiluokan vallankäytön väline. Se edustaa ja suojelee kapitalistien etua. Kapitalistinen valtio koneistoineen myös ylläpitää kapitalistien hegemoniaa, ideologista ylivaltaa. Tästä on esimerkkinä veronmaksajien rahalla toimivan Ylen uutisointi. Toki voidaan torua miljonäärien ahneutta tai surkutella köyhyyttä (se on jopa taktisesti järkevää kansalaisten huijaamiseksi tai “höyryn päästämiseksi”), mutta niissä asioissa mitkä ovat kapitalismille oikeasti tärkeitä, linja on selvä.

Suomen kapitalistit ja heidän takiaan myös valtaapitävät puolueet ovat yksimielisiä Suomen integroimisesta läntisen imperialismin blokkiin. Siihen kuuluu Suomen EU-jäsenyys, sotilaallinen yhteistyö Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, varustautuminen Venäjää vastaan jne. Noita pääasioita ei kyseenalaisteta.

Yksikään Suomen valtapuolue ei vastusta sotaa, imperialismia tai Suomen liittämistä kansanvälisen suurpääoman välikappaleeksi. Eikä siinä tietysti ole mitään yllättävää, päinvastoin. Luonnollisesti tuo linja on hallitsevana eli hegemonisena mediassakin.

Yle tukee oikeiston vallankaappausta Venezuelassa

Kun Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaidóa äänestettiin pois parlamentin puheenjohtajuudesta, Yle kirjoitti 6.1. “Itsevaltaisesti johdetussa Venezuelassa käydään kamppailua demokratian rippeistä.” Artikkeli on otsikoita niin, ettei kenellekään jää epäselväksi kenen puolella Yle on: “Venezuelan kaaos otti jälleen uusia kierroksia, kun Maduron hallinto yritti juonia parlamenttia haltuunsa – Guaidólla yhä tukea kansainvälisesti“.

Me kommunistit myönnämme avoimesti olevamme myös Venezuelan työtätekevän kansan puolella. Ylekin voisi avoimesti myöntää olevansa miljonäärien, pankkiirien ja muiden rikkaiden kapitalistien puolella.

Presidentti Maduron kannattajat ovat siis Ylen mukaan “juonittelijoita”, koska tahtovat Guaidón pois tehtävästään. Guaidó on Yhdysvalloissa koulutettu poliitikko, joka eräänä päivänä vain ilmaantui ja julisti itsensä Venezuelan presidentiksi. Saiko hän presidentin vaaleissa suuren kannatuksen? Ei – hän ei edes osallistunut vaaleihin!

Yhdysvallat, Kanada, EU ja monet muut ulkomaiset tahot (todellisuudessa suurin osa länsimaista) ilmoittivat heti vaativansa Venezuelan presidentti Maduron eroa ja tunnustavansa Guaidón maan uudeksi johtajaksi ilman, että Venezuelan kansalta kysyttiin yhtään mitään. Kuten imperialistien tapaan kuuluu, Guaidó ei ole tavallinen kansanmies vaan Yhdysvalloissa koulutettu eliitin poliitikko.

Kuvitelkaa jos Ruotsi, Norja ja Venäjä vaatisivat, että jokin tuntematon uusi poliitikko tulisi Suomen presidentiksi osallistumatta vaaleihin.

”Guaidólla yhä tukea kansainvälisesti”, Yle puolustelee. Mitä oikeutta muilla mailla on puuttua Venezuelan asioihin? Yhdysvalloilla on ennestään pitkä syntilista toisten maiden asioihin puuttumisesta, erityisesti latinalaisessa Amerikassa.

“Oppositio syytti hallintoa parlamentaarisesta vallankaappauksesta”, Yle kirjoittaa. Tämä syyte on häkellyttävä. Miten Maduro voisi suorittaa vallankaappauksen, kun hän on jo vallassa? Guaidó itse on syyllinen vallankaappausyritykseen vaatiessaan päästä maan johtajaksi ilman vaaleja, ainoastaan ulkomaisiin imperialistivaltioihin tukeutumalla. Nämä vehkeilyt ovatkin syynä Venezuelan opposition ongelmiin lain kanssa.

Venezuelan oppositio, joka rahoittaa toimintansa amerikkalaisen National endowment for democracyn eli NED-järjestön antamilla miljoonilla, oli Yhdysvaltojen mukana järjestämässä jo vuonna 2002 Venezuelassa sotilasvallankaappausta. Sotilaat kaappasivat silloisen sosialistipresidentin Hugo Chavezin, jonka kansanjoukot kuitenkin onnistuivat vapauttamaan ja vallankaappaus epäonnistui.

Oppositiolla itsellään on pitkä lista vallankaappaus- ja murhayrityksiä, ensin Chavezia ja sitten Maduroa vastaan tavoitteena tuhota Venezuelan Bolivaarinen sosialistinen liike, joka on esteenä kansainvälisen pääoman intresseille.

Ylen sotapropaganda Irania vastaan

Iran on myös ollut otsikoissa Yhdysvaltojen murhattua pommi-iskussa iranilaisen kenraali Suleimanin. Tämä murha oli röyhkeää sotaprovokaatiota ja osoittaa täydellistä piittaamattomuutta muiden maiden suvereniteettia kohtaan.

Saatuaan itsenäisyyden siirtomaavallasta Lähi-idän maat ovat olleet jatkuvasti Lännen sekaantumisen kohteena. Iran ei ole missään tapauksessa poikkeus. Yhdysvallat, Britannia ja Hollanti jakoivat Iranin öljyn keskenään, kunnes 1950-luvulla Iranin pääministeriksi valittiin kansallisen rintaman Mohammad Mossadeq, joka alkoi vaatia öljyä Iranin omaan kontrolliin.

Tilanteen kiristyttyä Iran kansallisti öljyn. Tämän seurauksena Britannian MI6 ja Yhdysvaltojen CIA järjestivät 1953 sotilasvallankaappauksen. Valtaan asetettiin Yhdysvaltojen tukema diktaattori “shaahi” Reza Pahlavi, joka palautti imperialisteille täyden kontrollin Iranin öljyyn.

Vuonna 1979 Iranin kansanjoukot syöksivät shaahin vallasta. Kansanliikkeen johtoon oli noussut uskonnollinen johtaja ajatollah Ruhollah Khomeini. Siitä lähtien Iranin valtio on ollut Lännen hampaissa. Tietysti imperialistit yrittävät pelotella sillä, että Iran on islamistinen tasavalta – pelottelu on kyynisen valheellista. Samaan aikaan kun Iranin islamismilla pelotellaan, länsimaat liittoutuvat barbaarisen Saudi-Arabian kanssa, jolle Suomikin myy aseistusta.

Toki olisi parempi jos Khomeinin sijasta johdossa olisi Mossadeqin kaltainen poliitikko, mutta imperialistit syöksisivät kyllä hänetkin vallasta. Khomeinin valtaantulo oli seurasta ja vastareaktio imperialistien sekaantumiselle Iranin asioihin.

Kapitaliset suurvallat ovat ryövänneet ja sortaneet Lähi-itää ja määränneet alueen asioista jo liian kauan. Mitä sanoo Yle tästä? Yle varoittaa: “Iran kasvattaa valtaansa Lähi-idässä”! Tietenkään ei kritisoida sitä, että Yhdysvallat mellastaa Lähi-idässä pommittaen, rahoittaen kapinallisia ja aloittaen sotia.

Meidän pitäisi muka tuntea pelkoa Irania kohtaan, mutta Iran ei ole ollenkaan niin suuri uhka lännen suurvalloille kuin ne Iranille. Iran ei ole vielä järjestänyt Iso-Britanniassa tai Yhdysvalloissa yhtään sotilasvallankaappausta, eikä myöskään sodi Euroopassa tai Amerikassa. Rehellinen ja oikeudenmukaisuuteen uskova ihminen tietysti ajattelee, että Iran tulisi jättää rauhaan.

Mutta Yle varoittaa yhä: “Iran on sekaantunut alueen konflikteihin tukemalla niiden shiialaisia osapuolia. Syyrian sodassa Iran tukee presidentti Bashar al-Assadia ja Jemenin sodassa huthikapinallisia. Libanonissa se avustaa Hizbollah-järjestöä ja Irakissa shiiajärjestöjä ja niiden asejoukkoja.” (Yle, Yhdysvallat vastaan Iran: Nämä neljä karttaa kertovat, miksi maat ovat sodan partaalla)

On puolustettava kansojen itsemääräämisoikeutta

Jo pitkän aikaa Lähi-itä on ollut jakaantuneena kahteen blokkiin: toisaalla imperialistien kätyreihin Yhdysvaltoihin ja sen liittolaisiin, toisaalla heidän vastustajiinsa. Yhdysvaltojen liittolaisia ovat Saudi-Arabia ja muut Persianlahden monarkiat sekä Israel, Yhdysvaltojen rahoittamat aseelliset ryhmät yms. Heitä vastassa ovat itsenäisyyttään vaalivat maat Iran, Syyria ym. (joiden joukosta tietysti moni maa on sortunut sotien ja hyökkäysten seurauksena). On mainittava tietysti myös Palestiina, jonka alueita Israel miehittää ja Jemen, jota vastaan Saudi Arabia sotii.

Hyökkäysten kohteina olevat maat siis liittoutuvat keskenään hyökkääjiä vastaan. Iran tukee tunnetusti libanonilaisia, palestiinalaisia, Syyriaa ja Jemeniä. Ylen mielestä tämä on vaarallista “sekaantumista alueen konflikteihin”! Mutta ehkä Iran ei olekaan tässä tilanteessa pääsyyllinen sekaantumiseen?

Syyttääkö Yle seuraavaksi Jemeniä tai Palestiinaa sekaantumisesta konflikteihin, kun niiden kimppuun käydään? Suomihan myy sotavarustusta sekä Saudi-Arabiaan että Israeliin, joten varmasti Yle joutuu seuraavaksi niidenkin sotatoimia puolustamaan.

Ylen suoltaman sota- ja sotilaskaappauspropagandan sijasta on puolustettava kansojen itsenäisyyttä ja oikeutta päättää omista asioistaan. On puolustettava rauhaa. Suomen on lopetettava kaikki sotilaallinen yhteistyö Yhdysvaltojen, Naton ja muiden imperialistien kanssa ja lopetettava asekauppa ja muu sotilasvarusteiden myynti erityisesti Israeliin ja Saudi-Arabiaan.

Työkansan Sanomat 2/2020

Tomi Mäkinen

Ktp:n pääsihteeri



Authors Mikko -