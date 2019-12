Pääkirjoitus: Kapitalismin kriisi näkyy ja tuntuu

Lokakuun loppu ja marraskuun alku ei ole tuonut muutosta Suomen talouden taantumaa enteilevässä kehityksessä. Yt-neuvottelut ja irtisanomiset ovat lisääntyneet ja laajentuneet kaikkialle maahamme. Loppuvuosi ei tuo helpotusta työtätekevien ja perheiden ahdinkoon.

Lokakuun työllisyydestä ja työttömyydestä julkistetut tilastot ja porvarimedia kertovat työllisyyden kasvusta ja työttömyyden alentumisesta. Kapitalistien EK puhuu jopa työvoimapulasta ja täystyöllisyydestä. Totuus on kuitenkin toinen. Laajan työttömyyden luvuilla Suomessa on lähes 400 000 työtöntä ja työttömyysturvaa saavien määrä 300 000.

Nykyinen tilanne, missä irtisanomiset lisääntyvät ja joukkotyöttömyys on jäänyt pysyväksi, paljastaa kapitalismin kriisin syvyyden ja jatkuvuuden. Kriisin jäljet näkyvät pahimpina syrjäseutujen ja entisten teollisuuspaikkakuntien rapistumisena ja toisaalta pääkaupunkiseudun työtätekevien syrjäytymisenä ja osattomuutena.

Kapitalistien ja rahan valta on ollut aina kyltymätön. Se on todistettu nytkin syksyn työehtosopimusneuvottelujen aikana. Päättymässä olevan kiky-sopimuksen kuristuslinjaa ja palkkojen alentamista yritetään jatkaa hinnalla millä hyvänsä. Pakkolinjan kärjeksi on otettu valtionyhtiö Posti.

Työehtoshoppailu ja palkkojen alentaminen on saanut tänä vuona vastaansa työtätekevien kovan vastarinnan. Sen synty on lähtöisin työpaikkojen ihmisten aktivoitumisesta. Sellaista ei ole nähty vuosikausiin. Eikä vastarinta ole vain postilaisten lakkoilua, sillä työtaisteluja ja lakkoja on nähty monilla muillakin aloilla.

Palkka-alessa on jo kyse toimeentulominimin alittamisesta. Se tuntuu työtätekevien arkielämässä ja on tietoista köyhyyteen syrjäyttämistä. Vastarinta lakkoineen on täysin oikeutettua. Ja se näyttää jatkuvan pitkälle ensi kevääseen.

Työkansan Sanomat 13/2019