Pääkirjoitus: Kuningas on kuollut – eläköön kuningas!

Tämä huuto on kuultu Euroopassa vanhan kuninkaan kuoltua ja uuden astuessa valtaistuimelleen. Tavoitteena on kertoa kansalle, että valta ei vaihdu ja entinen meno jatkuu. Vaikka Suomi on tasavalta, tavat ovat samoja. Tämä nähtiin viimeksi, kun viiden puolueen Rinteen hallitus vaihtui viiden puolueen Marinin hallitukseksi.

Suomessa on toteutettu jo vuosikymmenien ajan oikeistopolitiikkaa, jonka tavoitteena on säilyttää kapitalismi ja vahvistaa sitä työväenluokan kustannuksella. Tuon oikeistopolitiikan pitkään linjaan on kuulunut Suomen liittäminen Euroopan unioniin ja Naton sotilaallisiin rakenteisiin.

Molemmat suuret hankkeet on onnistuttu toteuttamaan vaikka EU-jäsenyyttä kannatti vain vähän yli puolet äänestäneistä ja Nato-liitosta haluaa uusimman tutkimuksen mukaan ainoastaan viidennes kansasta.

Nuo hankkeet ovat vaatineet suuren kansallisen veronsa. Itsenäisestä päätöksenteosta on lohkaistu iso osa vieraisiin käsiin, raha- ja talouspolitiikkaa ohjataan Brysselistä, perinteisestä rauhan taanneesta puolueettomuuspolitiikasta on luovuttu, ulko- ja turvallisuuspolitiikan ohjeita kuunnellaan jopa Atlantin takaa.

Oikeistopolitiikan käytännön toteutus ei ole tyssännyt vallassa oleviin hallituksiin. Niiden kokoonpano ja väri on aina mukautunut pääoman, kapitalistien ja rikkaiden vaatimuksiin. 1990-luvun alusta kerätyt tilastot kertovat yhtiöiden voittojen jatkuvasta kasvusta, niiden verotuksen alentumisesta, erilaisten muiden tukien lisääntymisestä ja keinottelun arkipäiväistymisestä. Sanalla sanoen, rikkaat ovat rikastuneet.

Samat tilastot paljastavat joukkotyöttömyyden pysyvyyden, pätkätöiden lisääntymisen, lapsiperheiden ja eläkeläisten toimeentulon vaikeutumisen ja sosiaalisen syrjäytymisen. Sanalla sanoen, työväenluokka on köyhtynyt.

On vaikea uskoa, että Rinteen jalanjäljillä kulkeva Marinin hallitus luopuisi syrjivästä ja luokkaeroja lisäävästä oikeistopolitiikasta tai miljardien eurojen asehankinnoista. Ei sittenkään, vaikka hallituksessa päättävän ministeriryhmän muodostaa viisi naista ja ministerien enemmistönä ovat naiset.

”Kuningas on kuollut – eläköön kuningas!” tarkoittaa meillä Suomessa hallitusten vaihtuessa, että oikeistopolitiikka jatkuu. Ja sitä vastaan on taisteltava myös ensi vuonna työpaikoilla, ammattiliitoissa ja joukkojen kokoontumisissa.

Työkansan Sanomat 14/2019