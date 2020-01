Pakina: Ekonomistit kierrätyksessä

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyssä on noin 160 000 jäsentä. Tehy kuuluu keskusjärjestö STTK:hon. Tammikuussa alkaneissa työehtosopimusneuvotteluissa Tehy tavoittelee yhdessä ammattiliitto SuPerin kanssa hoitoalalle kymmenen vuoden palkkaohjelmaa, mikä nostaisi naisvaltaisten alojen palkkoja joka vuosi 1,8 prosenttiyksikköä miesvaltaisia aloja enemmän.

Tämä merkitsisi Teollisuusliiton solmiman kaksivuotisen työehtosopimuksen 2,7 % yleiskorotuksiin vielä 3,6 % korotusta. Eli kahdessa vuodessa 6,3%. Tuo olisi jo Ruotsin ja Saksan palkankorotusten luokkaa.

Tehy on palkannut nyt hyvässä uskossa ekonomisti Ralf Sundin edistämään tavoitteitaan. On kuitenkin todennäköistä, että Sundin tehtävä on päinvastoin taivutella tehyläiset kapitalistien EK:n ajaman ja Teollisuusliiton hyväksymän ”Suomen mallin” hyväksyjiksi.

Sund on toiminut aikaisemmin mm. SAK:ssa, Vasemmistoliiton puoluesihteerinä, Kemian liiton liittosihteerinä ja STTK:n ekonomistina. Näillä meriiteillä Sund oli yhtenä juonimassa Sipilän hallituksen ajamaa aktiivimallia ja kiky-sopimuksen hyväksymistä.

Vaara merkit ovat ilmassa, hoitoalan työntekijänaiset.

Näitä kierrätysekonomisteja on ollut ”vasemmistoliikkeessä” ennenkin. Yksi tunnetuimista on Suvi-Anne Siimes.

Siimes aloitti poliittisen uransa kansanedustajana ja Vasemmistoliiton puheenjohtajana, kun Ralf Sund oli puoluesihteeri. Moninkertainen ministeri Siimes ja vassareiden maalarimalli erosi myöhemmin Vasemmistoliitosta ja loikkasi demareihin.

Siimeksen työura on loikkauksen jälkeen edennyt mallikkaasti. Hän on toiminut mm. pankkiirina ja Lääketeollisuuden toimitusjohtajana. Siimeksen nykyinen työpaikka löytyy Työeläkevakuuttajat TELAsta, missä hän on sielläkin toimitusjohtaja.

Siimeksen sivutoimiin kuuluu paikka oikeistolaisen ajatuspaja Liberan säätiön hallituksessa. Siellä häneen seuranaan istuu kokoomuksen Elina Lepomäki ja miljonääri Björn Wahlroos.

Toinen merkittävä sivutoimi on Posti Group Oyj:n hallituksessa. Siimes oli mm. tekemässä päätöstä lakkoihin johtaneessa postilaisten työehtojen heikennyksistä ja palkka-alesta.

Että sellaista vasemmistolaisuutta ja kierrätystä.

Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 1/2020