Pakina: Kapitalismi on vastatuulessa – kritiikki ei auta

Äskettäin julkistetussa kansainvälisessä kyselyssä selvä enemmistö vastanneista sanoi, että nykyinen kapitalismi aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyvää. Kyselyyn vastasi 34 000 ihmistä 28 maassa. Niihin kuuluivat mm. Yhdysvallat, Ranska, Kiina ja Venäjä. Esimerkiksi Ranskassa vastanneista 69% epäili kapitalismin tuottavan vain vahinkoa.

Kapitalisteilla, pankkiireilla ja maailman multirikkailla on syystäkin huoli huomisesta. Huolen paljasti viime syksyn kohujutussaan brittiläinen Financial Times. Maailman vaikutusvaltaisimman talouslehden mukaan kapitalismi ei kymmenen viime vuoden aikana ole toiminut vanhaan malliin. Järjestelmä on kasvanut niin pahasti kieroon, että se uhkaa jopa porvarillista demokratiaa.

Nyt myös Erkkojen säätiön Helsingin Sanomat on yhtynyt kapitalismin ”kriitikoiden” joukkoon. Lehtikirjoituksessa 2.2.2020 todetaan: ”Viime vuosina erityisesti länsimaissa on jouduttu hätkähtämään sitä, kuinka nykyisen maailmanjärjestyksen kolme kulmakiveä – demokratia, kapitalismi ja globalisaatio – eivät olekaan niin yksiselitteisen lujia, siunauksellisia tai ymmärrettäviä kuin niiden luultiin olevan”.

Lontoolaisessa UCL-yliopistossa taloustieteen professori Mariana Mazzucato menee vieläkin pitemmälle. Hänen mukaansa kapitalismi ei ole se järjestelmä, joka pelastaa planeetan, puhumattakaan ilmastosta.

Meillä Suomessakin on paljon tutkijoita ja ekonomisteja. Harva heistä kuitenkaan uskaltaa arvostella kapitalismia. Ja jos uskaltaa, ura on vaarassa. Niinpä meillä tuotetaan paljon tutkimuksia, arvioita ja raportteja joiden loppusijoituspaikaksi kelpaa vain saunan uuni.

Yksi näistä turhakkeista on vuodelta 2003 työpoliittinen tutkimus nimeltään Osaamisen ja täystyöllisyyden Suomi – Työvoima 2020. Tuo yli 200-sivuinen järkäle osui pahasti harhaan työllisyyden ja työttömyyden ennusteessaan. Siitähän on kyse, sillä kapitalistisen talouden nousuja ja laskuja ei voida arvioida ennakkoon.

Kaksi esimerkkiä kertoo paljon ennusteesta: Työpoliittisen tutkimuksen mukaan työttömyysasteen piti olla Suomessa vuonna 2010 noin 5%. Ei osunut lähellekään, sillä työttömyysaste oli lähes 15%. Näin kävi, kun puolen miljoonan joukkotyöttömyys iski kapitalistisen finanssikriisin seurauksena.

Tämän vuoden työttömyysasteeksi on ennustettu alle 5%. Pieleen menee tuokin, sillä jo tammikuun työttömyysaste on 10%.

Kapitalismi on arvaamatonta, kapitalistisen talouden ennustaminen poliittista viihdettä.

Työkansan Sanomat 2/2020

Rauno Lintunen



