Euroopan kommunististen nuorisojärjestöjen ilmoitus COVID-19 pandemiasta

Maailman nuoriso,

Kun tuhansia ympäri maailman altistuu taudille ja myös valitettavasti kuolee koronaviruksen vuoksi, on todellisuus kansoille, työläisille ja nuorisolle armoton.

Julkiset terveysjärjestelmät, jopa voimakkaissa kapitalistimaissa, ovat täynnä puutteellisuuksia ja toimivat terveyden kaupallistamisen sekä kapitalistien voittojen puolesta. Satojen tuhansien ihmisten elämä on uhanalainen. Ne kiireelliset ja välttämättömät toimenpiteet, joita ei ole tehty, on tehtävä nyt.

Miljoonat työtätekevät ovat jo menettäneet tai tulevat menettämään työnsä seuraavassa jaksossa. Heidän palkkojaan leikataan ja työtunteja venytetään. Ei COVID-19:n takia, vaan koska kapitalistit laskevat jälleen taakan heidän harteilleen.

Jopa tieteelliset pyrkimykset löytää rokote koronavirusta vastaan ovat imperialistien välisen säälimättömän kilpailun kohteena. Kapitalistisen tuotannon anarkia ei vastaa ihmisten ensisijaisiin tarpeisiin.

Maailman nuoriso,

Esitämme sydämelliset kiitokset lääkäreille, sairaanhoitajille, sairaaloille ja terveyskeskusten henkilökunnalle, jotka taistelevat tätä taistelua kohdaten suuria vaikeuksia.

Esitämme solidaarisuutemme kaikille COVID-19 pandemiaan sairastuneille ja toivomme nopeaa paranemista.

Tervehdimme maita, kuten Kiinaa, Kuubaa ja Venäjää, jotka ovat osoittaneet käytännön solidaarisuutta kaikkein eniten kärsineille maille, lähettämällä suojavarusteita ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Nämä toimet ovat vahvassa kontrastissa Euroopan Unionin toimettomuuden kanssa.

Maailman nuoriso,

Näinä vaikeina aikoina Kommunistiset nuorisojärjestöt ovat täällä!

Me olemme sodassa COVID-19:sta ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan, mutta myös heitä vastaan, jotka hyödyntävät virusta epäoikeudenmukaisuuden kasvattamiseen.

Me olemme sodassa maailmanlaajuista kapitalistista järjestelmää vastaan, joka pakotti työläiset ja nuoret kantamaan kapitalismin taloudellisen kriisin kustannukset ja pyytää nyt meitä taas maksamaan. Sosialismin tarpeellisuus ja ajankohtaisuus on jälleen todistettu, sillä se voi turvata perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisyn, sairaalat, lääkärit ja sairaanhoitajat, lääkkeet, laboratoriot ja kokeet, siten täyttäen ihmisten oikeudet ja tarpeet.

Me olemme sodassa ihmisvastaista politiikkaa vastaan, joka heittää hukkaan tämän päivän suuret tieteelliset ja teknologiset mahdollisuudet, joita voitaisiin käyttää terveyden, hyvinvoinnin ja kansojen rauhan puolesta.

Nuoret pukeutuvat suojamaskeihin suojellakseen ja suojautuakseen itse virusta vastaan, mutta emme madalla vaatimustemme ääntä! Me vaadimme että:

– Julkisia terveysjärjestelmiä kaikissa maissa on tuettava valtion rahoituksella, jotta vahvistetaan lääkärien ja sairaanhoitajien ponnistuksia nyt heti.

– Välttämättömät suojautumisvälineeton annettava kaikille maksutta (kuten hengityssuojaimet, käsineet ja käsidesit).

– Työhön liittyvät oikeudet on turvattava. Ei irtisanomisille ja palkan alentamisille. Ei demokraattisten oikeuksien rajoittamiselle COVID-19 varjolla.

– On poistettava kaikki pakotteet ja taloudellinen syrjiminen, mikä tässä tilanteessa on entistä epäoikeudenmukaisempaa ja rikollista ja tekee kohteenaan olevien maiden ihmisten elämän entistä vaikeammaksi. On ryhdyttävä kaikkiin välttämättömiin toimiin kansojen terveyden ja elämän suojelemiseksi.

– Sanomme ei imperialistisille hyökkäyksille ja sotaharjoituksille, kuten NATOn harjoitukset. Vaadimme, että julkiset voimavarat on suunnattava uudelleen ihmisten tarpeisiin, kuten rahoittamalla julkisia terveydenhuollon ja sosiaaliturvan järjestelmiä.

Sanomme selkeästi: Voimme voittaa! Ketään ei jätetä yksin – nyt on solidaarisuuden aika. Yhdessä kestämme.

Kommunistiset Nuoret (KN-KTP)