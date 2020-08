Hallituksen rajoitustoimet rankaisivat heikossa asemassa olevia

Sanna Marinin (sd) hallitus kylpee kansan suosiossa. Kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista katsoi hallituksen menestyneen vähintään hyvin koronapandemian hoidossa. Kyselyä ei kohdistettu erityisesti niihin, joita hallituksen kriisinhoito rankaisi eniten.

Heidän tilaansa selvitti sen sijaan heinäkuun alussa julkistettu Suomen sosiaali ja terveys ry:n SOSTE:n sosiaalibarometri 2020. Tämä selvitys perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tosiasiatietoon.

Sosiaalibarometrin tiedot eivät ole saaneet erityistä julkisuutta, sillä sen pohjalta Marinin hallituksen kriisinhoito näkyy aivan eri näkökulmasta.

Sosiaalibarometrin johtopäätöksenä on, että hallituksen rajoitustoimenpiteet ”vaurioittivat eniten ihmisiä, jotka olivat jo valmiiksi heikossa ase­massa. Heitä olivat haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset, jotka eivät saa­neet asianmukaista tukea vanhemmilta, ikääntyneet, heikossa työmarkkina-ase­massa olevat ihmiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä taloudellisesti heikoilla olevat henkilöt. Rajoitustoi­mien vuoksi ruoka-avun tarve lisääntyi. Yksinäisyys ja eristäytyminen aiheutti­vat mielenterveys- ja päihdeongelmien pahenemista, kun palveluja suljettiin, peruttiin tai muutettiin etäpalveluksi. Iäkkäiden toimintakyky oli vaarassa alentua pitkään jatkuneen paikallaan­olon seurauksena.”

Tilanne näyttää vain jatkuvan ja pahenevan. Marinin hallitus tekee samaa kuin muutkin rahavaltaa edustavat hallitukset maailmalla. Ne huolehtivat taustavoimiensa eduista. Tavoitteena on paluu entisiin voittoihin, ihmistyön riiston tehostamiseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen. Rikkaiden pitää saada rikastua, vaikka maapallo ei selvästikään sitä kestä.

Vapaakaupan ja kapitalismin kansainväliset instituutiot Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto ennustavat synkkiä aikoja. Talous painuu tänä vuonna miinukselle enemmän kuin 80 vuoteen ja seuraukset kohdistuvat erityisesti köyhiin kotitalouksiin. Niiden suurin huoli on kuitenkin taloudellisen kasvun hiipumisessa, ei köyhyyden, työttömyyden ja nälän lisääntymisessä. Kansainvälinen työjärjestö ILO puolestaan toteaa 1.6 miljardin työläisen menettävän yli puolet tuloistaan.

Koronaepidemian alusta alkaen on ollut selvää, että nykyinen vallitseva tuotantotapa on kykenemätön huolehtimaan ihmisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista yhteiskunnallisen kriisin olosuhteissa.

Kun kyse on työttömyydestä ja nälkäkriisistä, on kapitalismin vastaus innovaatioiden ja yrittäjyyden edistäminen ja kansainvälinen kilpailukyky. Yhteiskuntien voimavaroja ei suunnata koko väestön ruokkimiseen ja toimeentulon turvaavaan työllisyyteen.

Meillä niin kuin muuallakin kapitalismin vastauksena kriisiin ovat kuntien ja valtion menojen leikkaukset, yksityistäminen, rahamarkkinoiden ja kaupan vapauttaminen. Ensisijaista on talouden suojaaminen ihmisten suojaamisen sijaan. Yksityinen omaisuus on suojelun kohteena, jopa ruoka on myytävä hyödyke, vaikka kuuluisi olla ihmisen perusoikeus saada syödäkseen.

Mikko Vartiainen

Kommunistisen työväenpuolueen puheenjohtaja