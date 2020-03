Italiassa yleislakko

Yleislakko alkoi keskiviikkona 25. maaliskuuta iskulauseella ”Kuinka monta kuollutta, ennen kun hallitus ymmärtää, että kaikki on suljettava?”. Tämä Italian USB-ammattiliiton (Unione Sindacale di Base) ajama lakko vaatii tiukempia toimenpiteitä maan työtätekevien suojelemiseksi.

Italian hallituksen asetuksessa todetaan, että kaikki ”ei välttämättömät” yritykset ovat suljettuja 3. huhtikuuta saakka ja liitteenä pitkä luettelo aloista, joita pidetään tarpeellisina. USB toteaa, että lakiesitys sisältää monia poikkeuksia ja ”porsaanreikiä” Confindustrian (Italian teollisuuden keskusliitto) pyynnöstä, minkä seurauksena monet yritykset ja tehtaat ovat avoinna.

”Nyt on selvää, että koronaviruksen levinneisyys ja useimmat uhrit ovat juuri niillä alueilla, joilla sijaitsee suuria tuotantoyksiköitä ja joilla tuhansien työntekijöiden on yritysjohdon vastuuttomuuden takia pakko työskennellä, saada tartunta ja sairastua”, toteaa USB:n edustaja ja korostaa, että ”emme hyväksy sitä, että Confindustria sanelee sääntöjä koko maassa ja itse asiassa määrittelee, mikä on hyväksyttävä kuolemantapausten lukumäärä, mikä meidän pitäisi kärsiä”.

Pohjois-Italian Lombardian maakunnan metallurgia-alan ammattiliitot ovat ilmoittaneet lakkoilevansa jäsentensä terveyden suojelemiseksi. Lombardian kemianteollisuuden ammattiliitot puolestaan ​​ilmoittivat lakostaan keskiviikkona 25. maaliskuuta varmistaakseen työntekijöiden terveyden.

Lombardia, jonka pääkaupunki on Milano, kärsii raskaimmin epidemiasta, joka on aiheuttanut jo tuhansien kuoleman koko maassa.

Italian talous on euroalueen kolmanneksi suurin Saksan ja Ranskan jälkeen. Lombardia on Italian suurin talousalue, jonka bruttokansantuote on yli 20 prosenttia koko maan virallisesta BKT:sta. Alueen suuryritysten voitot ovat tähtitieteellisiä.