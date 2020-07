Kreikassa suuria mielenosoituksia – oikeistohallituksen lakihirviö tuomitaan

Kreikassa on jo viikkojen ajan ollut suuria mielenosoituksia ja niiden päätapahtumat järjestettiin kaikkialla Kreikassa 9. heinäkuuta. Mielenosoitusten syynä on maan parlamentin äänestykseen menevä lakihirviö, jolla halutaan vaientaa mielenosoitukset ja oikeuksien vaatiminen.

Lakihirviö on ennakointia sille, että hallitukset valmistautuvat uusiin kansanvastaisiin toimiin. Siksi nykyinen oikeistohallitus, edellisten, mm. Syrizan jalanjälkiä seuraten on rakentanut tämän lain, niin että porvariluokka, pääoman edustajat, voivat rauhassa jatkaa kansanvastaista politiikkaansa.

Kreikan kommunistinen puolue (KKE) lakiesityksestä:

– Kreikan parlamentissa on ollut keskusteltavana lakiesitys, jonka otsikkona on ”Julkiset ulkokokoukset ja muut säännökset”. Siinä tavoitteena on säätää rajoitukset kansanliikkeen toimintaan vahvistamalla kansalaisiin kohdistuvia tukahduttamistoimia ja tehdä niistä kriminalisoitavia. Lakiesitys on tärkeä osa valtion terrorismin, autoritarismin ja sortotoimien voimakkuuden ketjussa, jota kaikki aiemmat hallitukset ovat edistäneet. Nykyinen hallitus etenee vielä enemmän, tukeakseen pääomahyökkäystä työväenluokan tarpeiden kustannuksella.

– Lakiesitys on tehty pääoman etujen ajamiseksi. Se on hallituksen osoitus-tunnustus, että kansanvastainen politiikka tulee kärjistymään ja laki toimii näin ennaltaehkäisevästi työtätekevien, työväenluokan liikehdinnän estämiseksi. Itse asiassa ei ole sattumaa, että hallitus sisällyttää tämän lakiesityksen niihin ”uudistuksiin ”, jolla ”parannetaan sijoitus- ja investointiolosuhteita”.

– Mutta hallitus on syvästi väärässä, jos se olettaa, että tämä lakihirviö tulee toteutumaan käytännössä ja se saa laillistamisen kansalaisten ja nuorten mielissä ja tietoisuudessa.

– KKE kutsuu kaikkia voimalliseen vastarintaan – kansannousuun – hallituksen lakiesityksen peruuttamiseksi; lain, joka yrittää asettaa kipsiin työntekijöiden ja ihmisten oikeuden mobilisointeihin, joiden saavuttamiseksi on vuodatettu paljon verta.

– Ammattiliitot ja järjestöt korostavat, että työtätekevien järjestäytynyt liike ei aio perääntyä! Työtätekevät siirtävät roskakoriin myös tämän lakiehdotuksen, käytännössä he torjuvat kaikki yritykset vaientaa heidät, muuttaa työpaikat getoiksi ja vastarinta rikokseksi. Työntekijät ja ammattiliitot eivät aio luovuttaa taistelujensa muotoa ja sisältöä säätelyn alaiseksi. He eivät pyydä työnantajiltaan ja hallituksiltaan lupaa protestoida heitä vastaan.

Kaisa Laine