Ktp:n Vapputilaisuus Vantaalla Tikkurilassa

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) juhlisti Työväen Vappua 1. toukokuuta Vantaalla Tikkurilassa. Tilaisuudessa puhui puolueen puheenjohtaja Sanni Riihiaho.

Toverit,

Haluan Kommunistisen työväenpuolueen puheenjohtajana toivottaa teidät tervetulleiksi Ktp:n vapputilaisuuteen ja toivotan teille hyvää ja taistelun täyteistä vappua! Vappu on taistelevan työväen juhla, ja kiitän kaikkia vappumenoihin taistelumielellä lähteneitä. Työväen perinteet eivät yksin ole tarpeeksi puolustamaan työläisten oikeuksia, mutta ne muistuttavat meitä yhteiskunnan luokkakantaisuudesta.

Tänä vappuna poliittista ilmapiiriä varjostaa Suomen hallituksen äärimmäisen taantumuksellinen ja työläisvastainen politiikka. Petteri Orpon oikeistohallitus on ensimmäisestä päivästään asti suunnitellut leikkauksia ja kurjistuksia yhteiskuntamme huono-osaisimpien kustannuksella, ja uusia toinen toistaan hirveämpiä ideoita sillä näyttää syntyvän päivittäin.

Hallitus aikoo leikata kansalaisten perustarpeista ja oikeuksista, koulutuksesta, terveydenhuollosta, asumistuesta, toimeentulotuesta, työttömyystuesta ja useista muista yhteiskunnan tukipilareista, jotka pitävät työväenluokan selviytymistä edes nykyisellä tasolla. Lisäksi hallitus on osoittanut fasistisia piirteitä ja harjoittanut räikeää rasismia.

Hallitus ja porvaristo kaivavat omaa hautaansa. He eivät oman ahneutensa läpi näe, että työväenluokan riistolla ja sorrolla on seurauksensa.

Työläiset ovat rohkeasti lähteneet lakkotaisteluun Suomen porvaristoa ja hallitusta vastaan. Mikä tähän on hallituksen vastaus? He yrittävät rajoittaa työläisten oikeutta lakkoilla. Hallitus on omalla toiminnallaan ajanut itsensä umpikujaan, jossa sen täytyy nyt hyökätä omia kansalaisiaan vastaan.

Yritykset rajoittaa kansalaisten poliittisia oikeuksia eivät ole toimineet, eivätkä ne ikinä voi toimia. Lakkoilu, mielenosoitukset ja hallitusvastaisuus ovat luonnollinen seuraus koetusta sorrosta. Kaikki työväenluokkaiset voimat, opiskelijat, työssäkäyvät, työttömät ja eläkeläiset, ovat yhdistyneet mielenosoituksissaan leikkauksia, kurjistuksia, rasismia ja fasismia vastaan, ja se rintama tulee kasvamaan, säätivät porvarit millaisia lakeja tahansa.

Suomen politiikan raakuus ei rajoitu vain maan rajojen sisälle. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra väittävät leikkausten olevan valtionvelan laskemiseksi. Kun katsotaan valtion rahojen käyttöä, näyttävät miljardit menevän johonkin aivan muualle.

Suomi on hyvin lyhyessä ajassa ostanut kymmenillä miljardeilla aseita ja sotakalustoa Israelista. Hallitus vaikuttaa ehdoin tahdoin valmistelevan Suomea sotaan, samalla tukien hallintoa, joka aktiivisesti toteuttaa kansanmurhaa Palestiinassa.

Miten hallitus voi väittää, ettei ole varaa maksaa toimeentulotukea kansalaisten hengissä pitämiseksi, kun sillä on miljardeja tuhlattavissa kalustoon, jonka tarkoituksena on tappaa ihmisiä? Miten valtiolla voi olla varaa rahoittaa kansanmurhaa, siviilien, miesten, naisten ja lasten tappamista Palestiinassa, ja Suomessa opiskelijoilla ei ole varaa leipään?

Suomen hallituksella ja porvaristolla on mielessään vain imperialistisilla pyrkimyksillä ja työväenluokan verellä saatavat sotasaaliit, sekä Israelin kaupalla tehdyt voitot.

Vaikka nykyinen hallitus sisältää useita erityisen taantumuksellisia ja epämiellyttäviä henkilöitä, edustaa heidän politiikkansa ainoastaan jo suomalaisessa yhteiskunnassa olemassa olevia rakenteita ja kapitalismin kriisin yltymistä. Fasismi on mätänevän kapitalismin ilmiö, johon päätyy väistämättä jokainen, joka yrittää väkisin pitää kapitalistista systeemiä pystyssä.

Työläisten ja kaikkien sorrettujen ryhmien ongelmiin voi vastata ainoastaan muuttamalla yhteiskuntajärjestelmää perustavanlaatuisesti. Ainoastaan sosialistinen vallankumous voi taata kansalaisille näille kuuluvat tarpeet, pysyvät ihmisoikeudet, riittävän toimeentulon, työtä, leipää ja rauhaa.

Koko kapitalistinen järjestelmä on kaadettava!

Eläköön sosialistinen työväen vallankumous ja kommunismi!

Hyvää vappua!

Kiitos!