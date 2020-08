Pakina: Positiivisten uutisten lähde

Kuka vielä muistaa vuoden 2016 keväältä päätoimittajien vetoomuksen. Siinä Suomen harvojen omistajien käsissä olevan uutisoinnin portinvartijat julistivat rehvakkaasti näin: ”Sitoudumme oikeisiin tietoihin perustuvaan ja merkitykselliseen journalismiin. Kun tietoja pyritään tahallisesti hämärtämään tai vääristelemään, puutumme siihen omissa medioissamme.”

Pöly on jo peittänyt vetoomuksen. Sen julkaiseminen on totta, mutta sisältö valetta. Kevään ja alkukesän koronaepidemian ajan uutistarjonta on oiva esimerkki valeesta ja propagandasta.

Huoltovarmuuskeskuksen sisällä toimivan Mediapoolin tehtävä on turvata poikkeusoloissa kirjapainojen ja mediatalojen toiminta. Sen tehtävää on laajennettu perustamalla medialle sisältöryhmä, joka ohjaa ”kriisinajan” uutisoinnin ”oikealle ja positiiviselle” uralle.

Tuo ura käy selväksi Mediapoolin sisältöryhmän osoitteesta. Se on Helsingissä kapitalistien Palace, Eteläranta 10.

Kapitalismin kriisi ja sen seuralaiseksi hivuttanut koronavirus on romauttanut Suomen talouden ja aiheuttanut yli puolen miljoonan ihmisen työttömyyden. Miten nuo historiallisen huonot luvut voisi kääntää positiiviseksi uutiseksi?

Ei mitenkään, ja siksi niistä ei kerrota. Vaikeneminen on propagandaa siinä kuin valeuutinenkin.

Kriisistä ja romahtamisesta ei näy uutisissa muutenkaan kielteisiä merkkejä, koronaan sairastuneiden ja kuolleiden kirjanpitoa lukuun ottamatta. Kaikki on hyvin, talous on nousussa ja kansalaisilta puuttuu jo ostettavaa.

Kaikesta tuntuu olevan pulaa, eletään myyjän markkinoilla. Median kertoma ”positiivisten uutisten” lista on pitkä. Ruokaa ostetaan enemmän kuin koskaan, polkupyörät loppuvat kaupoista, sähkö- ja vuokra-autojen kauppa käy kuumana, kotimaan matkailu tekee uusia ennätyksiä, kesämökit viedään käsistä, myytävät asunnot ovat lähes lopussa jne.

Totuus on tietenkin toisenlainen. Työtätekevät kärvistelevät rahapulassa, velkaantuvat ja elävät ”suu säkkiä myöten”. Uusien tilastotietojen mukaan, mikä vastaa todellista tilannetta, köyhyys on nopeassa kasvussa. Kun se ei ole positiivista, siitä ei tietenkään kerrota.

Tähän on tultu, kun oikeistopolitiikkaa toteutetaan eduskunnassa, hallituksessa, eri järjestöissä ja kautta koko yhteiskunnan rakenteiden. Eduskunnan Yle ja parin mediakonsernien omistajaa päätoimittajineen sitten kertovat, että muuta vaihtoehtoa ei ole ja maassa kaikki hyvin.

Lähde on tunnistettu ja sen valta on murrettava.

Rauno Lintunen