Pekka Haavisto pohjustamassa rasismille tietä

Pekka Haavisto oli presidenttiehdokkaana myös kuusi vuotta sitten. Osallistuessaan 2017 heinäkuussa Porin Suomi Areenassa käytyyn keskusteluun Haavisto kommentoi keskustelun Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuudesta menneen ”katosta läpi”.

Tiedotusvälineiden mukaan Haavisto oli sanonut, että ihmisryhmänä venäläisiä on alettu pitää kaksoiskansalaisina epäilyttävinä. Haavisto myös peräänkuulutti myönteistä suhtautumista kaksoiskansalaisuuteen ja painotti, että kaksoiskansalaiset ovat Suomelle valtava voimavara. Me tarvitsemme ihmisiä, jotka eivät ole vain venäjän kielen vaan myös kulttuurin ja yhteyksien osaajia.

Mikä on nyt kuusi vuotta myöhemmin jälleen presidenttiehdokkaana olevan Pekka Haaviston mielipide edellä kuvatusta asiasta? Linjanmuutos on näkyvissä. Lännen Medialle lokakuussa antamassaan haastattelussa Pekka Haavisto ehdottaa Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuuden mahdollisuudesta luopumista.

Kaksoiskansalaisuuden omaaminen ei ole vain Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuutta koskeva, vaan on Suomen ja monen muun maan kaksoiskansalaisuutta koskeva käytäntö. Pekka Haaviston ehdotus vain yhtä väestöryhmää, venäläisiä koskevana, on selvästikin rasismia.

Kansan keskuudessa on monenlaisia vertauksia ihmisistä, jotka periaatteellisissa yhdenvertaisuuttakin edellyttävissä asioissa muuttavat mielipidettään ”ajan hengen mukaiseksi”. On sanottu, hän on opportunisti, takinkääntäjä tai tuuliviiri.