Säästetäänkö etäopiskelijoiden kouluaterioissa?

Oppilaat ovat opiskelleet 16.3. lähtien lähi- ja etäopetuksessa poikkeusoloissa. Valtioneuvosto on antanut asetuksia koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Etäopetus on toteutettu tehokkaasti.

Poikkeusolojen alettua kesti tovin ennen kuin etäopiskelijat alkoivat saada aterian. Helsinki aloitti sallimalla kouluilla syömisen. Nyt tehdyn uuden päätöksen mukaan peruskoululainen tai hänen huoltajansa voi 27.4. alkaen noutaa kaksi kertaa viikossa lämmitettäviä aterioita kotiin vietäväksi.

Joissakin kunnissa aterian saamiseksi etäoppilaille tarvittiin sen sijaan jopa valtuutettujen ja vanhempien myötävaikutusta.

Janakkalassa oppilaat alkoivat jo 25.3. saada kotiin kahden viikon ruokapaketin joka toinen viikko. Vantaalla alettiin jakaa 1.4. lähtien ruokakasseja kahdesti viikossa eri noutopisteissä, Loviisassa samoin. Porvoossa jakelu alkoi pääsiäisen jälkeen.

Ruokakassit ovat välillä loppuneet kesken (Vantaa) ja ennakoidut tilausmäärät ovat ylittyneet (Porvoo).

Maksutonta kouluruokaa on Suomessa tarjottu vuodesta 1948. Suomi oli ensimmäinen maa maailmassa, jossa vuonna 1943 lailla viiden vuoden siirtymäajalla säädettiin kouluruuasta.

Perusopetuksen maksuttomuudesta on pykälä perustuslaissa. Maksuton ateria on osa maksutonta perusopetusta. Siitä on säännös perusopetuslaissa.

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan koulu määrittelee omassa opetussuunnitelmassaan kouluruokailun periaatteet.

Säännökset ovat selvät. Mutta miksi etäopetuksen oppilaat ovat jääneet joissakin kunnissa monina koulun työpäivinä ja jopa viikkoina ilman ateriaa? Eikö kunnissa tunneta lakia ja omia opetussuunnitelmia?

Kunnat profiloituvat eri tavoin poikkeusaikoina. Toisissa poikkeusoloja käytetään jopa säästökeinoina, toisissa ei. Poikkeusoloissa perusoikeusrajoituksia on kuitenkin tulkittava perusoikeusmyönteisesti ja suppeasti.

Huomio kiinnittyy Porvoon hitauteen. Siellä kouluruuan historiaa saati nykyistä säädöspohjaa ei joko tiedetty tai siitä piitattu. Kaupungin koko imago perustuu historiaan – tosin keisarivallan aikaiseen.

Työkansan Sanomat 5/2020