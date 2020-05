Suuri Voitonpäivä 75 vuotta sitten – Hitlerin Saksa antautui Puna-armeijalle

Maailma viettää tänä vuonna 75. kerran Voitonpäivää. Hitlerin Saksa ja fasismi oli 9. toukokuuta 1945 lyöty ja natsien rippeet antautuivat Neuvostoliiton Puna-armeijalle. Voiton merkiksi Berliinin Valtiopäivätalon katolle nostettiin Punalippu. Ihmiskunta saattoi viimeinkin huokaista helpotuksesta ja siirtyä rauhanajan töihin.

Vaikka toisen maailmansodan jälkeinen aika on ollut ja on tänäänkin imperialististen alueellisten ja paikallisten sotien aikaa, voimme kuitenkin todeta, että kolmas maailmanlaajuinen sota on pystytty välttämään. Tässä mielessä olemme eläneet rauhan, mutta emme vakauden ja edistyksen aikaa.

Voitonpäivän juhlat, marssit ja kulkueet ovat viime vuosina heränneet uuteen eloon ja niiden merkitys on laajentunut fasismin vastustamisesta ja rauhan puolustamisesta ihmisten henkilökohtaiseksi kannanotoksi. Tästä syystä Voitonpäivän viettoa vastaan on hyökätty monin eri tavoin mm. EU:ssa.

Neuvostoliiton hajottamisen jälkeisenä kolmena vuosikymmenenä antifasistien ja rauhanvoimien tappiomieliala on vähitellen väistynyt. Näin on muuallakin kuin entisen Neuvostoliiton alueella. Imperialismin ja kapitalismin vastaiset voimat, ennen muuta kommunistiset ja työväenpuolueet, ovat järjestäytyneet yhteisiin kokouksiin sekä toimintaan Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Kapitalismi synnytti fasismin

Kaikki rehelliset ja sivistyneet ihmiset tietävät, että kapitalismi on synnyttänyt nykyisenkaltaisen imperialismin, ja että imperialistinen kapitalismi synnyttää sodat. Kapitalismi myös synnytti 1930-luvulla fasismin ja antaa nyt tilaa äärioikeiston toiminnalle ja nykyiselle natsismin nousulle. Näin tapahtui ja on tapahtunut myös Suomessa.

Kun kapitalistiset länsimaat ja niitä ohjaileva suurpääoma sallivat fasismin nousun 1930-luvulla, ne näyttävät nyt sallivan myös natsismin nousun valtiotasolla ja ”demokraattisissa” puolueissa. Tämä vaarallinen kehityskulku on nähtävissä monissa EU-maissa ja Ukrainassa. Ja myös EU:n parlamentissa, missä äärioikeiston ja natsien puolueilla on edustajia.

Samalla kun juhlimme 9. toukokuuta Voitonpäivää ja Hitlerin Saksan ja fasismin lyömistä, meidän on muistettava suursodan sankareita ja sen kaikkia uhreja. Tuon muistamisen merkeissä demokraattiset voimat on koottava natsismin nousun pysäyttämiseksi. Meidän on oltava valppaita.

Natsi-Saksan tappio ei miellytä oikeistoa

Meillä Suomessakin yritetään vähätellä ja vääristellä Neuvostoliiton, Neuvostokansan, maan Puna-armeijan ja kommunistisen puolueen uhrauksia ja saavutuksia fasismin ja natsi-Saksan kukistamisessa. Samaa vähättely ja jopa syyllistäminen koskee suomalaisia antifasisteja, kommunisteja ja rauhanvoimia.

Näin ei ole vain Suomessa. Euroopassa ja EU:ssa on voimia, jotka ovat nostaneet 9.5.1945 Voitonpäivän kilpailijaksi 8.5.1945 tehdyn Elben sopimuksen ja EU:n määräämän Eurooppa-päivän. Nuo päivät ovat oikeistolle ”lohtupäiviä”.

Kaikki tietävät, että Saksan lopullinen antautuminen tapahtui 9.5.1945 kolme minuuttia yli puolen yön Berliinissä. Antautumisasiakirjan Neuvostoliitolle allekirjoittivat Saksan asevoimien yliesikunnan päällikkö marsalkka Keitel, suuramiraali Friedeburg ja kenraalieversti Stumpff. Neuvostoliiton puolesta antautumisasiakirjan allekirjoitti ja otti vastaan marsalkka Georgi Zhukov.

Tuo 9.5. antautumisasiakirja oli myös Suomelle ja kaikille työtätekeville uuden ajan alku. Kommunistit, rauhanvoimat ja naapuriystävyyttä kannattaneet demokraattiset järjestöt saivat tuolloin lailliset toimintaoikeudet.

Rauha on rakentamista

Olemme saaneet elää ja rakentaa Suomea rauhan oloissa jo 75 vuoden ajan. Elää ja rakentaa rauhassa on taistelun arvoista tulevaisuudessakin. Tässä meidän luotettava kumppanimme on vastakin Venäjän kansa ja sen työväenluokka.

Venäjän Suomen suurlähetystön viiden vuoden takaisessa 9.5. Voitonpäivän lausunnossa todetaan:

”70 vuotta kestänyt rauha erottaa sodan tapahtumat nykypäivästä. Kaikkina noina vuosina Neuvostoliiton ja Suomen suhteissa on määrätietoisesti pyritty hyvän naapuruuden rakentamiseen ja entisen epäluottamuksen ja vihamielisyyden voittamiseen. Kansamme ovat kyenneet jättämään taakseen sotavuosien vastakkainasettelun ja tajuamaan, että intressiemme yhtenäisyys on vahvempi, kuin hävitykseen ja erillään oloon johtavat trendit.”

Tuo on viisaasti lausuttu ja rakentava pohja naapuriystävyyden ja rauhan säilyttämiseksi.

Sota on hävitystä

Kommunistinen työväenpuolue ja puolueen jäsenet ovat toimineet ja toimivat aina Suomessa ja kansainvälisissä yhteyksissä rauhan ja sosialismin puolesta.

Me vastustamme Suomen liittämistä sotaliitto Natoon ja vaadimme maamme irrottamista kaikista Nato-sopimuksista, Naton sotaharjoituksista ja sodista mm. Afganistanissa ja Irakissa.

Me vaadimme loppua kymmenien miljardien hävittäjien, ohjusten ja sotalaivojen ostamiselle. Rahat on käytettävä ihmisiä hoitavaan ja pelastavaan terveydenhuoltoon.

Me vaadimme Suomen irrottamista EU:sta ja sen rahaliitosta. Haluamme eroon suurpääoman vallasta, riistosta ja oikeistopolitiikasta. Ne on korvattava työväen vallalla, tasa-arvolla, kansallistamisen politiikalla ja sosialismilla.

Kauan eläköön 9.5. Voitonpäivä ja rauha!

Ei fasismille, natsismille, sorrolle ja sodalle!

TKS/Rauno Lintunen