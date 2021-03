Espanjassa suuria mielenosoituksia – Pablo Hasel on vapautettava

Mielenosoitukset ovat jatkuneet Espanjassa muusikko-räppäri Pablo Haselin vapauttamiseksi vankilasta. Poliisi on käyttänyt mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua ja kumiluoteja. Useita satoja mielenosoittajia on pidätetty. Pablo Haselin vankeusrangaistus on herättänyt protestien lisäksi myös kiivaan keskustelun sananvapaudesta Espanjassa ja Euroopassa.

Kommunistiräppäri Pablo Hasel pidätettiin 16.2. Kataloniassa Lleidan yliopistossa, minne hän oli paennut saatuaan pitkän vankeustuomion mm. ”kruunun ja valtion laitosten loukkaamisesta”. Syytteet ovat tekaistuja ja romuttavat sananvapautta ja ihmisoikeuksia.

Sadat espanjalaiset taiteilijat ovat allekirjoittaneet vetoomuksen Haselin vankilatuomiota vastaan. Vetoomuksen tehneiden joukossa ovat mm. elokuvaohjaaja Pedro Almodóvar, näyttelijä Javier Bardem ja muusikko Joan Manuel Serrat.

Kulttuuri ja mätänevä kapitalismi

Liike-elämän jättiläiset pitävät omistuksessaan valtamediaa, sensuroivat ja hallitsevat kuulemaamme ja näkemäämme puolustaakseen pääoman etuja – olipa se sitten uutisointia, viihdeteollisuutta tai kulttuuria. Muuten ei voisi ollakaan, koska porvarillisen maailman tehtävä on suuryritysten ja kapitalistien etujen puolustaminen. Ja se on tehtävä parhaalla mahdollisella tavalla ja käytettävä valtavat määrät rahaa.

Kautta aikojen ja kaikkialla maailmassa on vainottu tietoisia, sortoa ja fasismia vastaan laulavia, vähävaraisten ja työläisten puolella olevia taiteilijoita. Jo aikoinaan mm. Hollywoodin mustalle listalle sisältyi käytäntö kieltää työ viihdeteollisuuden ammattilaisilta, joiden uskottiin olevan tai olivat kommunisteja ja kannattajia.

Listalla oli näyttelijöitä, käsikirjoittajia, ohjaajia, muusikoita ja muita amerikkalaisia ​​viihdealan ammattilaisia. Useita heistä odotti myös vankeustuomio tai karkotus maasta.

Eurooppalainen sensuuridirektiivi

Vuonna 2018 muusikko-räppäri Valtònyc tuomittiin Espanjassa laulujensa takia 3,5 vuoden vankeuteen. Lopulta hän joutui pakenemaan Belgiaan. Samana vuonna Turkissa poliisi vangitsi muusikko-räppäri Ezhelin. Pablo Hasel on ollut pidätettynä ja tuomittuna useamman kerran, syynä myös hänen laulunsa, joissa hän tuomitsee sorron ja fasismin.

Tällä kertaa Haselia syytetään myös ”terrorismin ylistämisestä”, koska hän ilmaisee solidaarisuutensa poliittisille vangeille ja tuomitsee heidän vankeutensa surkeat olosuhteet. Hänelle määrättiin vankeusrangaistuksen lisäksi 45 000 euron sakko. Tuomion perusteena käytettiin ”terrorilakia”. Laista äänestettiin alunperin 2015 oikeiston Mariano Rajoyn hallituskaudella ja sitä on käytetty myös vasemmistolaisen Podemosin hallitusaikana.

Myös mm. Kreikassa ”terrorilaki” -nimen saanut laki hyväksyttiin uudessa rikoslaissa alkuvuodesta 2021 . Se sai alkunsa vasemmistohallitus Syrizan aikana ja sitä on ylläpitänyt ja jatkanut nykyinen oikeistohallitus. Tämän lain ”äiti”on EU:n terrorilaki lisättynä kahdella artiklalla ja se on ratifioitu Kreikan parlamentissa vuonna 2019. Taiteilijat kaikilta aloilta järjestivät mobilisaatioita tätä lakia vastaan.

Emme saa unohtaa ,että antikommunismi ja työväenluokkaan kohdistuvat lisääntyvät sortotoimet ovat EU:n virallista politiikkaa. Tämä viihdeteollisuuteen kohdistuva sensuuridirektiivi on jatkumoa tälle politiikalla.

Työkansan Sanomat 3/2021