Intian maanviljelijät puolustavat joukkovoimalla elantoaan

Kymmenet tuhannet intialaiset maanviljelijät olivat liikkeelle 26.tammikuuta aamulla New Delhissä osallistuakseen suureen mielenosoitukseen. He vaativat pääministeri Modin hallituksen hyväksymien lakien kumoamista. Lait edistävät maanomistuksen keskittymistä suurille yrityksille. Seurauksena on pienien ja keskisuurien maanviljelijöiden tappio ja vähittäinen häviäminen.

Maanviljelijät olivat parin kuukauden ajan leiriytyneinä pääkaupunki New Delhin laitamilla. Sieltä he aloittivat kulkueen traktoreilla, autoilla, moottoripyörillä, hevosilla ja jopa jalkaisin. Maanviljelijät vastustivat poliisin asettamia rajoituksia ja kieltoja, jotka oli asetettu tasavaltapäivän sotilasparaatin verukkeella. Protestoijat rikkoivat tiesulut ja pääsivät pääkaupungin keskustaan.

Mellakkapoliisi aloitti monin paikoin väkivaltaisen hyökkäyksen käyttämällä pamppuja ja kyynelkaasua, mikä johti yhden maanviljelijän kuolemaan. Kansalaiset osoittivat koko marssin ajan solidaarisuuttaan maanviljelijöille. Myös monet opiskelijat olivat heidän rinnallaan.

Köyhien maanviljelijöiden oikeuksia loukkaavaa toimenpidepakettia ja hallituksen läpiviemää lakia vastustetaan kaikkialla Intiassa suurilla mielenosoituksilla ja mobilisaatioilla. Lailla pyritään siirtämään pientilat suurten yritysten omistuksiin vahvistamalla maataloustuotannon ja elintarvikkeiden alalla toimivia monopolikapitalistisia yrityksiä valtion tukien avulla. Seurauksena on pienviljelijöiden kurjistuminen.

Maatalous työllistää tällä hetkellä noin puolet Intian 1,3 miljardista asukkaasta, mutta maanviljelijöiden asema on koko ajan heikentynyt. Hallituksen hyväksymät uudet lait pakottavat viljelijöitä kiristämään lisää vyötä.

Intian työläisten ja köyhien talonpoikien taistelu on jatkunut jo useita kuukausia. Lakkoja ja mielenosoituksia vastaan ​​on kohdistettu sortotoimia, missä käytetään kyynelkaasua , vesitykkejä ja väkivaltaa. Länsi-Bengalin alueen mobilisaatiossa ainakin kaksi Intian Kommunistisen Puolueen (marxilainen) ja sen nuorisoliiton jäsentä on menettänyt henkensä.

Modin hallituksella on valtava vastuu nykyisestä tilanteesta ja työväenluokan sekä muiden kansankerrosten kärsimyksistä.

Työkansan Sanomat 3/2021