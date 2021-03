Kuntavaalit on siirrettävä

Kuntavaalit neljän vuoden välein ovat, kuten tiedämme, porvarillista ”demokratiaa”. Niiden siirto muutamalla kuukaudella ei hetkauta kuntien toimia sinne eikä tänne, työtätekevien elämän perusasiat työttömyyksineen ym säilyvät yhtä vaikeina. Siitä pitää valtaeliitti rahoineen ja hännystelijöineen huolen. Tarvitaan voimakkaampaa ja määrätietoisempaa ihmisten osallistumista, jotta kapitalismi voidaan korvata työtätekeville inhimillisemmäksi yhteiskuntamuodoksi.

Huhtikuun kuntavaaliin liittyy porvarillisen ”demokratian” lisäksi muutakin demokratiasta kaukana olevaa. Päällä on korona -pandemia, josta syystä äänioikeuden käyttäminenkin on kyseenalaista. On oletettavissa, että koronatilanne vielä vaikeutuu huhtikuun kuntavaaliin mennessä. Koronarokotteet eivät ehdi tuoda tilanteeseen helpotusta, jos ne tuovat sitä pitkään aikaan myöhemminkään.

Erityisesti vaikeaan tilanteeseen vaalien pitämisellä huhtikuussa on asetettu ikäihmiset ja koronan ns. riskiryhmään kuuluvat. Heidän turvallista äänestystä ei voida näissä koronaolosuhteissa taata, jopa oikeusministeri on joutunut sen myöntämään. Suurimmassa vaaravyöhykkeessä olevat vaarantavat terveytensä, jopa henkensä, ja tartuntojen leviämisen kautta muuta väestöä.

On perusteltua kysyä, onko heidän kannaltaan järkevää osallistua kuntavaalin äänestyksiin. Entäpä sitten tuhannet koronakaranteenissa olevat ja kotiäänestys: miten turvallisuus ja vaalivirkailijat? Ja kun ihmiset eivät voi/uskalla äänestää, niin missä on edes teoreettinen, tasapuolinen mahdollisuus vaikuttaa. Tynkävaalin tulos todennäköisesti vääristyy.

Suomen perustuslaissa todetaan mm: ”Jokaisella Suomen kansalaisella … on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa … sen mukaan kuin lailla säädetään…”. Tarkoittaako tämä oikeus sitä, että ’myös henkensä menettämisen uhalla’? Kohtuuton oikeus.

Kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat ymmärtääkseni sitä mieltä, että kuntavaaleja ei pitäisi siirtää huhtikuulta. Näkisin tämän heidän ”yhteispäätöksensä” perustuvan lähinnä siihen, että he toimivat tässäkin tapauksessa pönkittämällä kapitalismia – ”kapitalismi selviää kaikista ongelmista” -tyylillään.

Vaalien siirtoa vastustavat näkevät vaalit myös kapitalismin kriisiä piristävänä kaupallisena operaationa, josta hyötyisivät monenlaiset mediat ja muut vastaavat toimijat. Eikä huhtikuun tynkävaalien tuloksena kuntien valtuustoissa tapahtuisi juuri muutoksia, vain muutama porvarillista politiikkaa ajava ryhmä voisi joissain kunnissa saada tai menettää muutaman paikan. Mikään ei siis muutu, mutta porvarillinen politiikka saa uutta elinvoimaa – ”kapitalismi selviää kriiseistä”. Ja hinta siitä voi olla valtava.

Mitä siis tehdä kuntavaaliasiassa?

Minusta meidän pitäisi toimia ja näkyä ulospäin siten, että vaadimme vaalien siirtämistä. Emme halua tässä tilanteessa asettaa työtätekeviä vaaraan saada ja levittää koronaa.

Vaalien siirrolla antaisimme tukemme työtätekevien omalle, läheistensä ja yleiselle koronaturvallisuudelle. Se olisi ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien todellista suojelua. Uskon, että valtaosa koronan ikä- ja riskiryhmiin kuuluvista on vaalien siirtämisen kannalla, sama kaiku on muillakin koronatulevaisuudesta huolestuneilla.

On hyvä, että TKS on kirjoitellut koronaturvallisuuden parantamisesta ja vaatinut päättäjiltä selkeitä toimia. Toimet on käännettävä terveyteen, pois kapitalistien ajamista, ensisijaisesti taloudellisista asioista.

Terveyttä toverit.

Hannu Tuominen

Työkansan Sanomat 3/2021