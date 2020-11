Ohjatkaa lapset tietoisiksi

Huomispäivän elämä rakentuu siitä, mitä oli eilen ja mitä on tänään. Me haluamme, että lapsemme voisivat elää onnellisessa maailmassa ja että heistä kasvaisi kunnon kansalaisia. Kommunistinen liike edustaa tulevaisuuden maailmaa. Siksi meidän on myös pidettävä erityistä huolta lapsista ja nuorisosta.

Oikeisto pyrkii säilyttämään otteensa nuoriin monenlaisten ”puolueettomien” järjestöjen avulla.

Porvariston katsomukset ja moraali eivät kelpaa lastemme kasvatusihanteiksi. Kasvatustyön johtotähtenä tulee olla työtätekevien ihmisten kunnioittaminen, lasten kasvattaminen yhteiskuntakelpoisiksi valveutuneiksi nuoriksi ja kansainväliseen veljeyteen.

Työväen järjestönuorten valtuuskunnan vuonna 1917 lasten vanhemmille esittämä vetoomus on paikallaan tänäänkin. ”Ohjatkaa lapsenne pois oikeistohenkisen kasvatuksen alaisuudesta! Järjestäkää lapsillenne omia osastoja, joissa he saavat meidän oman maailmankatsomuksemme mukaista ohjausta ja kasvatusta! ”

Rakennamme lastemme tulevaisuutta parhaiten siten, että kasvatamme heistä tietoisia yhteiskunnan uudistajia.

Olli Krannila

Eura – Kiukainen

Työkansan Sanomat 12/2020