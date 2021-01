Kreikan kommunistien lausuma Yhdysvaltain tapahtumista

Tapahtumia Washingtonissa, jotka johtuivat äärioikeistolaisten taantumuksellisten voimien suunnitellusta hyökkäyksestä Capitoliin, niitä ei voi selittää pelkästään Trumpin mielijohteella.

Ne ovat heijastuma rappeutuvasta yhteiskunnasta, kovan kilpailun, valtapelien, kriisien ja umpikujien maailmasta, jossa seuraukset maksatetaan kansoilla, ja jotka näkyvät yhä ilmeisimpinä – jopa planeettamme voimakkaimmassa kapitalistisessa maassa.

He, jotka yllättyivät ”amerikkalaisen demokratian” konkurssin edessä, ovat saattaneet unohtaa, että tämä demokratia on se, joka on niin republikaanien kuin demokraattien hallituskausina aiheuttanut kymmenittäin sotia, maiden tuhoamisia, vallankaappauksia, valittujen hallitusten kaatamisia ja kansojen verenvuodatusta. Kolikon toinen puoli on kaikkinainen hyväksikäyttö, köyhyys, työttömyys, sorto, rasismi ja yhdysvaltalaisten ihmisten pitkäaikaiset ongelmat .

Siksi ”paluu normaaliin ” ei voi antaa vastausta ja ratkaisua näihin umpikujiin ja valtaviin ristiriitoihin. Maailman kansojen, ja tietysti Yhdysvaltain kansan on oltava valppaana estääkseen tämän Yhdysvaltain kriisin tulemista lähtökohdaksi tai laukaisijaksi Yhdysvaltain imperialistisen hyökkäyksen uudelle kärjistyneelle kierrokselle.

Kreikan Kommunistinen Puolue

Dimitris Kutsumbas, puheenjohtaja

Työkansan Sanomat 1/2021