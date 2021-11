Pääkirjoitus: Nato-lähetystö Venäjän vastaisella ristiretkellä

Sotaliitto Naton pääsihteeristä sosiaalidemokraatti Jens Stoltenbergistä ja Naton suurlähettiläistä koostuva lähetystö vieraili 25–26. lokakuuta Suomessa, mistä matka jatkui vastaavalle kaksipäiväiselle vierailulle Ruotsiin.

Vierailujen tarkoitus ei ole salaisuus: Venäjän maalittaminen sekä Suomen ja Ruotsin houkuttelu yhtäaikaiseen Nato-hakemukseen ja jäsenyyteen.

Nato-lähetystö tapasi Suomen koko sisä- ja ulkopoliittisen johdon sekä militantteja kenraaleita. Sotaliiton saavutusten esittelyn ohella suitsutettiin Helsingin hybridikeskusta ja hyvin sujuneita yhteisiä Nato-Suomi sotaharjoituksia.

Naton ja EU:n jäsenmaiden Helsingin hybridikeskuksen toimintaan liittyy paljon salaista toimintaa. Se on yhteydessä Naton muihin kyber- ja hybridikeskuksiin mm. Baltian maissa. Ja yhteydet ovat myös hyvät Yhdysvaltojen Helsingin suurlähetystön ”innovaatiokeskukseen”.

Yhdysvaltojen johtamalla Natolla ja Suomella on ensi vuonna ulkomailla yli 60 yhteistä sotaharjoitusta, eli vähintään yksi viikossa. Lisäksi ovat vielä ne, joissa Nato on mukana Suomen maa- ja merialueilla sekä ilmatilassa. Syykin on selvä. Yhdysvallat ei selviä yksin voittajana imperialistien välisessä geopoliittisessa yhteenotossa.

Yhdysvallat ja Nato tarvitsevat Euroopassa lisää tykinruokaa Venäjää vastaan. Ja nyt kun myös Kiina on nostettu lännen vastustajaksi, tarve on Aasiassakin entistä suurempi.

Samaa aktiivisuutta, mitä Suomessa nykyisin tapahtuu Yhdysvaltojen johtaman Naton suunnalta, nähtiin 1930-luvulla Saksasta Suomeen. Saksan hallinnon edustajien ja kenraalien lukuisat vierailut Suomessa Hitlerin vuonna 1933 tapahtuneen valtaantulon jälkeen eivät ole enää salaisuus. Aktiivinen kumppanuus päättyi vasta hävittyjen sotien jälkeen vuonna 1944.

Saksalaissuuntaus alkoi vahvistua vuoden 1935 jälkeen, ja se johti Suomen tuhoisin seurauksin aseveljeyteen natsi-Saksan kanssa.

Porvarien hallussa oleva Suomen media puhuu ja kirjoittaa Natosta puolustusliittona ja demokraattisten valtioiden yhteisönä. Kumpikin väite on propagandaa. Nato-maihin luuluvat mm. Turkki, Puola, Unkari ja Baltian maat, joissa kansalais- ja järjestäytymisoikeudet ovat hyvin rajoitettuja.

Nato on jäänne toisen maailmansodan jälkeisiltä vuosilta. Se oli alusta alkaen Neuvostoliiton, itä-Euroopan kansandemokratioiden, sosialismin ja kommunismin vastainen sotaliitto. Se sai lisäaikaa 1990-luvun jälkeisestä ”terrorismin vastaisesta sodasta”. Nyt Nato on valjastettu tukemaan heikentyneen imperialistisen lännen geopoliittisia asemia.

Suomessa suurin osa kansalaisista vastustaa Natoa. Vain neljännes kyselyihin vastanneista kannattaa Suomen jäsenyyttä sotaliitossa.

Rauhanliikkeen on nyt suoristettava selkänsä ja alettava toimimaan Suomen militarisoinnin pysäyttämiseksi. Ihmiset eivät tarvitse hävittäjiä, sotalaivoja ja pitkän kantaman ohjuksia. Tarvitaan työtä, köyhyyden poistamista, kunnollista terveydenhoitoa ja niiden turvaksi rauhaa.

Työkansan Sanomat 12/2021