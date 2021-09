Fasismi on tehnyt paluun Suomessa

Fasismi on ollut jo 1930-luvulta osa Suomen äärioikeiston aatteellista, poliittista ja väkivaltaista toimintaa. Natsi-Saksan rinnalla hävityt sodat ja niitä seuranneet rauhansopimukset painoivat fasismin ja fasistiset järjestöt julkisuudesta kulissien hämärään. Niiden uusi nousu alkoi kuitenkin jo 1990-luvulla.

Fasistinen Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) perustettiin 1990-luvun puolivälissä ja se ulotti toimintansa myös Suomeen. PVL on tullut tunnetuksi natsitunnuksistaan ja väkivaltaisuudestaan. Sen suomalaisen yhdistyksen toiminta kiellettiin vuosi sitten Korkeimman oikeuden (KKO) päätöksellä. KKO:n mukaan yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia.

Toiminta on myöhemmin jatkunut muilla nimillä. Nyt tuo toiminta on saanut rinnalleen fasistisen ja rasistisen Sinimustan Liikkeen, joka pyrkii viralliseksi puolueeksi. Liike kertoo jatkavansa rauhansopimuksissa kielletyn IKL:n perinnettä.

Liikkeen ohjelma on hyväksytty oikeusministeriössä, kannattajakortit on tiettävästi kerätty kesän aikana ja ministeriö on lisäämässä Sinimustat puoluerekisteriin.

Muitakin vaaran merkkejä on näkyvissä. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi elokuun lopussa syytteen jutussa, missä uusnatsijärjestö PVL:n kulkueessa kannettiin hakaristilippuja Helsingissä itsenäisyyspäivänä 2018. Näin hakaristilippujen liehuttaminen saa vain jatkua.

Suomessa fasismia ja natsien toimintaa käsitelleen pelkästään juridisena asiana. Kartetaan viimeiseen asti ottamasta esille rauhansopimuksia, vaikka niissä on selkeät määräykset fasismista ja fasisminluontoisista järjestöistä.

Pariisin rauhansopimuksen 8 artikla.

”Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet.”

Miksi Marinin viiden puolueen hallitus ei toimi?

Työkansan Sanomat 10/2021