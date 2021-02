Gaza – vankileiri miljoonan lapsen kotina

”Ei koskaan enää”, on lausuttu 1. ja 2. maailmansodan, Auschwitzin, Hiroshiman ja Nagasakin, Berliinin muurin ja Jugoslavian pommitusten, sekä muiden ihmiskunnan murheelliseen historiaan kirjattujen tapahtumien jälkeen. Tuo lista kertoo niistä sodista, joita käytiin rauhan saavuttamiseksi. Pysyvää rauhaa ei saavuteta hankkimalla lisää aseita. Joten olisiko vihdoinkin aika siirtyä Suomen turvallisuutta vaarantavien sopimusten rustaamisista ja aseiden hankinnasta rauhaa edistäviin tekoihin.

Ällistyneinä presidentti Niinistön huolesta Yhdysvaltojen roolin vähenemisestä maailmanpolitiikassa, muistamme haikeudella, kuinka osuvasti ja selkeäsanaisesti Urho Kekkonen määritteli kantansa kahden sotilasliiton puristuksessa: ”Suomi on rauhan puolesta sotaa vastaan”, ja toimi määrätietoisesti sen puolesta.

Aikakautemme pahimpia ihmisoikeusloukkauksia on Israelin harjoittama apartheid-politiikka, jolla se pyrkii nujertamaan palestiinalaisten vastarinnan. Muurilla suljettu Gazan alue on suuri vankileiri, jossa Israel järjestelmällisesti sekä mielivaltaisesti rajoittaa vierailuja, toimittajien työskentelyä, avustuskuljetuksia, rahti- ja työmatkaliikennettä, sairaaloiden ja sairaskuljetusten toimintaa, lääkkeiden saantia, veden ja sähkön jakelua, jätehuoltoa, koulunkäyntiä ja yritystoimintaa. YK:n elinkelvottomaksi määrittelemällä maa-alueella sinnittelee kaksi miljoonaa ihmistä, joista puolet on lapsia.

Israelin rakentama Gazan muuri on korkeampi Berliinin muuria. Sen juurelle israelilaiset ovat jo nyt tappaneet enemmän ihmisiä, kun Berliinin muurin liepeillä ikinä tapettiin. Gazassa Israel testaa myös uusia aseitaan siviiliväestöön.

Se, että Suomen valtamedia vaikenee Gazan tilanteesta, johtuu ulkopoliittisen johdon USA:n politiikkaa myötäilevistä linjauksisista, joita päätoimittajat ja pääkirjoitustoimittajat kuuntelevat varsin herkällä korvalla, ennen kun päättävät mistä ja miten tiedotetaan tai mistä vaietaan. Merkittävä vaikutus uutisoinnin sisältöön on myös sillä, että median joukkotiedotuseliitistä* yli puolet on kokoomuksen kannattajia. (*Ilkka Ruostetsaari, Vallan sisäpiirissä.)

Yhdysvallat on tukenut Israelia sekä poliittisesti että sotilaallisesti valtion perustamisesta lähtien. Ilman USA:n poliittista, sotilaallista ja taloudellista panostusta, ei sillä olisi hampaisiin saakka aseistautunutta juutalaisvaltiota puolustamassa USA:n öljy- ja aseteollisuuden taloudellisia etuja Lähi-Idän öljyrikkailla alueilla.

Israelin hallituksen, ministeriöiden viestintätoimistojen, juutalaisorganisaatioiden, suurlähetystöjen ja Israelin Ystävien yhtenä tehtävänä on vaientaa arvostelijat ja osoittaa sotaa ja väkivaltaa kritisoiva viestintä propagandaksi. Tässä riittää työsarkaa, sillä armeijan tarkka-ampujat tappavat ja haavoittavat kotejaan puolustavia palestiinalaisia, jotka kiviä heittelemällä osoittavat mieltään vääryyttä vastaan.

Nopein keino pysäyttää palestiinalaisten murhaaminen, siirtokuntien rakentaminen ja ihmisoikeuksien polkeminen, olisi aseille, elintarvikkeille ja muille israelilaistuotteille asetettu tuontikielto EU:n alueella. Vielä se ei ole mahdollista, sillä EU:ssa käyttävät valtaa äärikonservatiivit, kristillisdemokraatit ja kokoomuslaiset, jotka muodostavat EU:n suurimman EPP-ryhmän, joka kritiikittä hyväksyy siirtokuntien rakentamisen, ihmisoikeusloukkaukset ja palestiinalaisia nöyryyttävän apartheid-politiikan.

Vaikka normaali elämä tänä päivänä on Gazassa täysin mahdotonta, ja viimeisen päälle hengenvaarallista, koittaa vielä sekin aika, jolloin palestiinalaiset voivat ryhtyä rakentamaan tulevaisuuttaan ja luoda jälleen perusedellytykset elämälleen. Tyrannit unohtuvat ja heidän aikaansaannoksensa murenevat hiekaksi, sillä mikään ei ole ikuista – ei edes kenraaliluutnantti Benjamin Netanjahun ja Likud-puolueen valta Israelissa.

Kaapo Saraste

Työkansan Sanomat 1/2021