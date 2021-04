Kapitalismin arkea – väki vaihtuu ja väsyy

Suomalaisen Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaalla lienee Suomen suurin työntekijöiden vaihtuvuus. Sitä pitävät yllä tiukkatahtisessa 3-vuorotyössä väsyminen ja työpaikan epävarmuus, sillä käynnissä ovat alati jatkuvat yt-neuvottelut ja lomautukset. Käytäntö on tuttua muuallakin alihankintatyössä, kun voittoa haetaan työvoiman joustamisesta.

Valmet Automotive ei halua myöntää suurta vaihtuvuutta autotehtaalla, vaikka se on yleisesti tiedossa. Sama koskee työntekijöiden jaksamisen ongelmia liukuhihnatyössä. Yhtiö perustelee toimintatapojaan kilpailukyvyn säilyttämisellä, kuinkas muuten.

Työntekijöitä käytetään aitoon kapitalistiseen tapaan puskurina toimialan keskinäisessä kilpailussa. Lomautuksilla yhtiö säätelee toimintaa varmistaakseen maksimaalisen hyödyn työntekijöistä. Henkilöstölle ja Uudenkaupungin alueelle se luo jatkuvaa epävarmuutta.

Kun tähän lisätään vielä Uudenkaupungin vaikea asuntotilanne, autotehtaalle työhön houkutellut nuoret eivät viihdy tehtaalla vaan lähtevät etsimään turvatumpaa työtä, jonka varaan voi pitemmällä aikavälillä rakentaa elämää. Nuoret ja opiskelijat kokevat työn autotehtaalla pääasiassa läpikulkutyöksi.

Autotehtaan henkilöstömäärä oli vuoden 2019 lopussa 3 400. Samana vuonna tehtaan työntekijät tekivät uuden tuotantoennätyksen, 114 000 autoa vuodessa. Työssä oleva henkilöstömäärä vaihtelee huomattavasti johtuen lomautusten, vähennysten, vaihtuvuuden tai rekrytointien tilanteesta.

Uudenkaupungin autotehdas on tällä hetkellä saksalaisen Daimler AG -yhtiön sopimusvalmistaja. Valmet Automotivella on toimintaa Suomen lisäksi Saksassa ja Puolassa. Henkilöstö koostuu nykyisin 70 eri kansallisuudesta.

Osakkaana valtion sijoitusyhtiö – investointeja Saksaan

Valmet Automotiven suurimmat osakkeenomistajat ovat Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö TESI (Suomen Teollisuussijoitus Oy) 38,46 prosentin osuudella, Pontos Group (Kokkilat) 38,46 prosentin osuudella ja kiinalainen CATL (Contemporary Amperex Technology Limited) 23,08 prosentin osuudella.

Yhtiöllä on 2019 käynnistynyt akkutehdas Salossa, missä on noin 300 työntekijää. Nyt yhtiö ilmoittaa rakentavansa Saksan Baden-Württembergiin uuden akkutehtaan, johon tulee 160 työpaikkaa.

Ihmetystä ulkomaille investoinneissa on herättänyt se, että TESI valtion sijoitusyhtiönä on mukana yrityksessä, joka sijoittaa nyt Suomen ulkopuolelle. Sen rooli on ymmärretty enemmän kotimaisen tuotannon elvyttäjäksi.

TESIn mediatiedotteessa todetaan mm. ”Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla suomalaisyritysten menestys, pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus”.

TESIn hallituksen nimeämänä neuvoa-antava elin kokoontuu kolme kertaa vuodessa edistämään yhtiön yhteiskuntasuhteita. Jäseninä siinä on vuorineuvosten, pääjohtajien ja rahoitusasiantuntijoiden lisäksi politiikassa ja ay-liikkeessä tutut henkilöt: Mari Holopainen (vihreät), Hannu Jouhki (SAK), Riitta Mäkinen (kansanedustaja, sdp), Arto Pirttilahti (kansanedustaja, kesk), Matti Putkonen (perus), Ben Zyskowicz (kansanedustaja, kok).

Tesin omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Tiedetäänköhän siellä kuinka ”voimakkaasti” em. jäsenet ovat kritisoineet Valmet Automotiven tehtaiden vientiä ulkomaille? Tai tietääkö omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sdp)jotakin asiasta?

Tämä on kapitalismin arkea, näin se toimii, voitot ovat aina etusijalla. Valtiot tukevat pääomittamalla suuryrityksiä, jotka keskinäisessä kilpailussa käyttävät henkilöstöä kilpailukykynsä sopeuttajina lomautuksilla, irtisanomisilla ja tehtaiden siirroilla.

On syytä seurata mihin valtion sijoitusyhtiöiden varoja sijoitetaan ja miten ne palvelevat ja turvaavat Suomessa olevan tuotannon kehittymistä, suomalaisia työpaikkoja ja työntekijöiden jaksamista. Se kai pitäisi olla niiden sijoituksissa pääasia.

Työkansan Sanomat 5/2021