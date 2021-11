Massiivinen työntekijöiden taistelu sai työnantajat vetäytymään

Kreikassa monien alojen työntekijät ovat joutuneet nuorallakävelijän rooliin vaappuessaan pandemiarajoitusten, lomautusten, työttömyyden ja tulojensa ryöstämisen välillä. Pandemian hallintapolitiikka on suosinut suuria yrityksiä ja kriisin taakka on sysätty työntekijöiden selkään.

Suuret työnantajat investoivat verkkokauppojen jakeluosastoihin, kuriiriyritykset näkevät liikevaihtonsa kasvavan sähköisen kaupankäynnin kasvaessa ja kilpailu markkinoista tietää tuhansille työntekijöille entistäkin huonompia työoloja.

Työntekijät, ammattiliittonsa johdolla, ovat jo yli vuoden ajan kamppailleet työolojensa puolesta. Onnettomuudet, jopa kuolemantapaukset työssä, ovat suuri huolenaihe työntekijöille työnantajien ollessa välinpitämättömiä ja vastuuttomia.

Loppukesällä 2021 jakeluyhtiö E-food ilmoitti ”inbox” viestillä (!) ja irtisanomisen uhalla tekevänsä työntekijöistään itsenäisiä ammatinharjoittajia. Tavoitteena oli päästä eroon työnantajan velvoitteista ja poistaa jopa useimmat jakelijoiden perusoikeuksista ​​työhön liittyen. Uhkaus koski yli 2000 työntekijän työsuhdetta.

Syyskuussa 2021 jakelijat aloittivat liittonsa päätöksen mukaan työtaistelun. Aluksi se sisälsi ns. varoituslakon ja mielenosoituksen. Lakko ja mielenosoitusmarssit moottoripyörin jatkuivat useissa Kreikan kaupungeissa.

Joukkovoimalla ja lakoilla jakelutyöntekijät saavuttivat voiton ja antoivat esimerkin kaikille niille, jotka vuosikymmenien ajan ovat antautuneet työttömyyden pelkoon ja vastaanottamaan töitä ilman oikeuksia.

Ammattiliiton edustaja totesi lakon päätyttyä: ”Voitimme, koska kokosimme voimamme ja koordinoimme toimintaamme, ja koska ihmiset ja muiden alojen liitot tukivat meitä. Yrityksen päätös muuttaa sopimuksemme toistaiseksi voimassa oleviksi on suuri työntekijöiden voitto. Taistelu ei pääty tähän. Jatkamme ja vahdimme, että työnantaja tekee mitä lupasi. Tämä on voitto myös siksi, että monet kollegat eivät tienneet liitostamme. Nyt on tilaisuus tavata, liittyä toisiin, koska vain järjestäytyneellä taistelulla voi olla vaikutusta”.

Kaisa Laine

Työkansan Sanomat 11/2021