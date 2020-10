Pääkirjoitus: Porvaripolitiikka on petosta

2000-luvun Suomessa on käynyt selväksi tosiasia, että olipa maan hallitus koostumukseltaan tai väriltään mikä tahansa, porvaripolitiikka jatkuu. Tätä voidaan oikeutetusti pitää petoksena kansan enemmistöä vastaan.

Nyt petosta jatkaa Marinin viiden puolueen hallitus. Se on koronan nimissä ja varjolla pönkittänyt suurpääomaa, pörssiyhtiöitä ja keinottelua enemmän kuin porvaripolitiikan kannattajat ja kapitalistit olisivat toivoneet. Muutamat talousoppineet ja ekonomistit puhuvat suoranaisesta vastikkeettomasta rahan lapioinnista.

Tähän on tultu, sillä kaikki eduskuntapuolueet ja ay-liikkeen huippujohtajat ovat sitoutuneet kapitalismin pelastajiksi. Niille ei käy valtionyhtiöiden ja muun kansallisvarallisuuden vahvistaminen. Eikä varsinkaan vaatimus perusteollisuuden kansallistamisesta. Suunta on täysin päinvastainen, yksityistäminen.

Koronan syventämä pitkittynyt kapitalismin kriisi on aiheuttanut nykyisen puolen miljoonan työläisen työttömyyden. Sitä yritetään peitellä vaikenemalla ja tilastotempuilla. On vastuutonta, että jopa valtiollinen Yle levittää valeuutista puolitetuista työttömyysluvuista ja lähes täystyöllisyyttä hipovasta työttömyysasteesta.

Hallituksen porvaripolitiikan vankkumattomia tukijoita ovat tälläkin kertaa ay-liikkeen keskusjärjestöt, myös SAK. Ne eivät kyseenalaista edes suurien teollisuuslaitosten alasajoa ja vaikenevat jättityöttömyydestä. Vielä kummallisempaa on, että keskusjärjestöt ovat olleet helpottamassa työläisten lomauttamista ja irtisanomista.

Sosialidemokraattien ja vasemmistoliittolaisten johtama SAK näyttää tukevan myös Marinin hallituksen työttömiä rankaisevaa hanketta aktiivimalli kakkosesta ja eläkeputken katkaisua. Sekin on tosi kummallista, ellei jopa petollista.

Trafigura on rahanpesijä

Suomen valtion omistama Malminjalostus Oy omistaa Talvivaaran kaivosten jatkajasta Terrafamesta vajaat 70 prosenttia. Toinen suuromistaja on noin 30 prosentin osuudella kansainvälinen suuryhtiö Trafigura. Se on aikaisemmin tullut tunnetuksi ympäristörikoksista. Nyt yhtiö on jäänyt kiinni rahanpesusta.

Terrafame Oy:n tiedote oli otsikoitu kuukausi sitten näin: ”Omistajilta uusi rahoituspaketti Terrafamen kehittämiseen”.

Tiedotteessa kerrotaan, että Terrafame omistajat Suomen Malmijalostus Oy, Trafigura-konserniin kuuluva Galena Asset Management sekä Sampo Oyj ovat sopineet yhdessä Terrafamen kanssa yhtiön rahoituksen uudelleen järjestelyistä ja jatkorahoituksesta.

Nyt on aiheellista kysyä noiden rahoitusjärjestelyjen perään. Kuinka paljon rahoissa on mahdollisesti tuota Trafiguran pestyä rahaa?

