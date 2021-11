Tulo- ja varalliserot kovassa kasvussa

Marraskuussa median keräämät ja julkistamat verotiedot eivät kerro totuutta tulojen ja varallisuuden jakautumisesta ja kasvusta. Niillä on vain median voittoja lisäävä merkitys, ei muuta, Jos mennään pikaista kohua syvemmälle ja tarkastellaan tulo ja varallisuuseroja, nähdään erojen kova kasvu.

Tulo- ja varallisuuserot ovat kasvaneet kaikissa kehittyneissä maissa 1980-luvulta lähtien. Suomi ei tee poikkeusta tässä läntisten teollisuusmaiden yleisessä kehityksessä. Erot ovat kasvaneet koko ajan vuodesta 1995 lähtien. Ja kasvu on ollut kaikkein nopeinta koronapandemian aikana.

Pandemia on vaikuttanut kaikkiin maihin ja kansalaisiin epätasaisesti, mutta yksi on kaikkialla yhteistä: se on iskenyt rajuna työtätekeviin, johtanut joukkolomautuksiin, työttömyyteen, tulojen laskuun ja lisännyt eriarvoisuutta.

Suuri raha, kapitalistit ja yhtiöt ovat menestyneet ja keränneet valtion tukimiljardien ansioista entistäkin suurempia voittoja. Tästä kertovat tänä vuonna julkistetut pörssiyhtiöiden osavuosikatsaukset ja ennätykselliset osingonjaot.

Myös matala yhteisövero, antelias pääomaverotus ja löysä velkarahapolitiikka ovat kiistatta lisänneet tulo- ja varallisuuseroja. Vanha sanonta ”rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät köyhtyneet” pitää tässä yhteydessäkin paikkansa.

Vaikka taloudellisesta eriarvoisuudesta aina vaalien aikaan puhutaan, ei sen poistamiseksi ole nähty todellisia tekoja. Erot näkyvät tilastojen lisäksi kaduilla. Sellaista on porvaripolitiikka, jota Marinin hallituskin aseostoineen toteuttaa.

Työkansan Sanomat 13/2021