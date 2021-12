Pakina: Naiset kutsuntoihin, B-kakkoset muonavahvuuteen

Valtioneuvoston asettama komitea yleisestä asevelvollisuudesta on antamassa marraskuussa suositustaan asevelvollisuuden kehittämisestä ja ”maanpuolustusvelvollisuuden” täyttämisestä.

Komitea haluaa ensivaiheessa naiset kutsuntoihin, rangaistuksen uhalla. Toisen vaiheen tavoitekin on selvä, naisille myös ase käteen ja kypärä päähän.

Komitean asettamisen ja hienojen sanojen takana on yksikertainen tavoite: lisää tykinruokaa sotatantereille. Samalla äidit, jotka on totuttu yhdistämään hoivaan ja turvaan, opetetaan tappamaan toisia äitejä.

Marinin viiden puolueen hallituksen puolustusministeri Antti ”Kanki” Kaikkonen, josta on kehkeytynyt tähtitanssijan sijasta kivikasvoinen militaristi, ehti jo kannattamaan naisten kutsuntoja.

Kaikkosen mukaan koko ikäluokan tsekkaustilaisuus olisi paikallaan. Kutsunnoissa kun voisi katsoa koko ikäluokan fyysisen terveyden ja henkisen hyvinvoinnin. Kun lääkäreitä ja sairaanhoitajia ei ole nykyisin riittävästi julkisessa terveydenhuollossa, tsekkaus lankeaisi upseereille.

Tykinruoan lisäämistä on pohdittu armeijan sisälläkin. Nyt on ehdotettu uuden kelpoisuusluokan perustamista A ja B luokkien väliin. B-kakkonen on tarkoitettu niille, joilla on terveyteen liittyviä rajoitteita. Vaikka laatu heikkenisi, määrä kasvaisi, iloitaan armeijan sisällä.

Vikkelä ja taipuisa Kaikkonen on kerennyt syksyn aikana moneen paikkaan. Kalenterissa on ollut maanpuolustuskurssien avajaisia, upseeritapaamisia, varuskuntakäyntejä, sotaharjoituksia ja Naton puolustusministerien kokous.

Kaikkonen osallistui 22.10. Naton päämajassa Brysselissä Naton puolustusministerikokouksen toiseen kokouspäivään. Aiheina olivat geostrategiset haasteet sekä EU-Nato-yhteistyö.

”Nato on keskeinen transatlanttista ja eurooppalaista turvallisuutta ja vakautta edistävä toimija. Suomelle on tärkeää päästä säännöllisesti vaihtamaan näkemyksiä Naton ja sen liittolaisten kanssa”, julisti Kaikkosemme.

Marinin hallitus ja sen ulkopoliittinen valiokunta ovat militaristien ja Naton asialla. Siitä ei ole epäilystäkään. Historiallisen suuret hävittäjäkoneiden ostot tehdään joulukuussa, ohjushankinnoista päätetään heti uuden vuoden alussa tammikuussa ja armeijan menoihin on varattu ensi vuodelle lähes 5 miljardia euroa.

Suomen kansan suuri enemmistö vastustaa maamme Nato-jäsenyyttä, mutta siitä ei piitata. Kansa haluaa hyviä naapurisuhteita Venäjään, mutta siitäkään ei välitetä. Porvarimedia, jonka kuoroa johtaa eduskunnan Yle, lietsoo lakkaamatta venäläisvastaista vihaansa ja levittää trolliuutisiaan 1930-luvun malliin.

Eipä siis ihme, että tykinruokaa haalitaan lisää jo usean komitean voimin.

Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 12/2021