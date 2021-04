Veitsiluodon tehdas suljetaan – Marinin hallitus seuraa sivusta

Stora Enso ilmoitti 20.4. sulkevansa Kemissä sijaitsevan suuren Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaan. Työpaikkansa menettävät kaikki tehtaiden 700 työntekijää. Kemin kaupungin työpaikkakadoksi on arvioitu 1500. Tehtaan lakkautus on kova isku koko Pohjois-Suomelle, sillä tuhannet työpaikat ovat välillisesti nyt vaarassa.

Stora Ensolla on yhteensä 48 tehdasta ja sahaa 13 eri maassa. Tehtaista 13 on sellu- ja paperitehtaita. Näin Veitsiluodon tuotannon korvaajia löytyy ympäri maailmaa. Kyse onkin ylituotannosta ja tuotannon siirtämisestä sinne, missä kustannukset ovat alhaisimmat.

Stora Enso on tuottanut viime vuosina miljardien eurojen voittoja. Yhtiön tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden voitto on yli 300 miljoonaa. Se mahdollistaa reilusti yli miljardin voitot vuoden loppuun mennessä.

Sora Enso ei ole köyhä ja tappiollinen yhtiö. Paperin kulutuksen lievä lasku on korvattu kartongin ja pakkausmateriaalien tuotantoa kasvattamalla. Veitsiluodon sulkeminen on vain raakaa voiton maksimointia. Kärsijöinä ovat työläiset, kuntayhteisö ja valtio.

Suomen valtio on sijoitusyhtiö Solidiumin ja Kelan osakkeilla Stora Enson suurin omistaja. Niillä on yhtiöstä yhteensä 13,8 prosentin osuus. Äänivallasta ne käyttävät vieläkin suurempaa 37,4 prosentin siivua. Toinen suuromistaja on ruotsalainen Wallenbergien suku 10,2 prosentin osuudella ja 27,3 prosentin äänivallalla.

Valtio ja Marinin hallitus olisivat voineet estää Stora Enson iskun Kemissä ja Veitsiluodossa. Niin ei tehty. Hallitus seurasi sivusta tätäkin alasajoa. Sama toimettomuus nähtiin vain muutamaa kuukautta aikaisemmin, kun Neste sulki Naantalin jalostamon ja siirsi suurinvestointinsa Hollantiin.

Stora Enson, Nesteen ja monen muun valtionyhtiön yksityistäminen on aiheuttanut Suomelle ja suomalaiselle työväestölle mittavia menetyksiä. Yksityistäjät on saatava vastuuseen teoistaan.

