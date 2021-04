Pääkirjoitus: Kansankapitalismin harha

Nesteen Naantalin öljynjalostamon ja Stora Enson Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaan sulkemiset ovat seurausta valtionyhtiöiden yksityistämisestä ja pörssiin viemisestä. Valtio menettää ja Marinin viiden puolueen hallitus seuraa toimettomana kapitalistien temmellystä ja keinottelua.

Yksityistämisen alku ajoittuu 1980-lukuun ja Suomen EU-jäsenyyden valmisteluun. Ensin käytiin valtion suurien omistusten kimppuun ja myöhemmin yksityistäminen vietiin julkisen sektorin palvelutuotantoon. Tätä porvaripolitiikan vyörytystä perusteltiin kansankapitalismilla, joka on harhaa ja keinotteluun perustuvaa toiveajattelua.

Stora Enson ja Veitsiluodon tapaus kertoo kaiken Suomen valtion ja yksityisen pääoman yhteen kietoutumisesta. Valtiolla on suurin omistusosuus ja äänivalta, mutta ruotsalainen Wallenbergien suku määrää pienemmällä osuudella.

Mitä hallitus tekee ministereineen? Vetoaa yhtiön itsenäiseen päätösvaltaan ja pörssin sääntöihin. Ja lasku maksatetaan tälläkin kertaa työläisillä.

Kansankapitalismilla on markkinoitu myös erilaisia sijoitustilejä. Nyt on käynyt ilmi, että iso osa tileistä on tyhjiä. Vielä suurempi isku on vielä edessä, sillä uusi pörssiromahdus kolkuttaa jo ”kansansijoittajien” ovella.

Hyvää Työväenvappua 2021

Tämänkin vuoden toukokuun 1. päivää vietetään poikkeuksellisissa oloissa. Eduskunnan ja hallituksen rajoitus- ja kokoontumispäätökset estävät vappumarssit ja juhlat.

Rajoitukset eivät kuitenkaan estä pienimuotoisia mielenosoituksia, punaisten lippujen näyttämistä ja kunniakäyntejä punaisten muistomerkeillä.

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) ja puolueen jäsenet järjestävät nytkin monilla paikkakunnilla Työväenvapun tilaisuuksia. Niistä tarkemmin toisaalla tässä lehdessä.