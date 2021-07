Kaikki tuki ja solidaarisuus Kuuban Kommunistiselle Puolueelle, maan hallitukselle ja kansalle

Jälleen kerran Kuuba on joutunut imperialistien avoimen hyökkäyksen kohteeksi. Yhdysvallat on järjestämässä mielenosoituksia Kuubassa antikommunistisin ja vastavallankumouksellisin iskulausein, joissa vaaditaan hallituksen kaatamista. Apuna on valtava propagandakoneisto. He puhuvat jopa ihmisoikeuksista – he, jotka aikaansaavat sotia ja tappavat ihmisiä kaikissa maailman kolkissa ja omassa maassaan rasistiset poliisimurhat ovat päivittäisiä. Imperialistien valtavalla kaksinaismoraalilla ei ole rajaa. Yhdysvaltain imperialismin uskollisena apurina tässä uudessa propagandasodassa toimii jälleen kerran Suomen hallituksen uutiskanava Yle.

Kuuban pula perushyödykkeistä, lääkkeistä ja kaikesta tarvittavasta johtuu suurelta osin Yhdysvaltojen 60 vuotta ylläpitämästä epäinhimillisestä taloudellisesta kauppasaarrosta, jota nykyinen Yhdysvaltain hallitus on entisestään kiristänyt. Yhdistyneet kansakunnat (YK) on vuosittain valtavalla valtioenemmistöllä tuominnut Yhdysvaltain taloudelliset Kuuban kurjistustoimet.

Koko julman imperialistien kauppasaarron ajan, jopa pandemian ajan Kuuba on suojellut asukkaidensa terveyttä. Se kehitti 5 koronavirusrokotetta ja on lähettänyt lääketieteellistä apua useisiin maihin ympäri maailmaa. Tämä toiminta on vertaansa vailla. Kuuba on auttanut köyhiä kansoja Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, ja kaikkialla maailmassa ja antanut miljoonille uskoa kollektiivisen solidaarisuuden voimaan.

Kommunistinen Työväenpuolue Suomessa on perustamisestaan asti ollut Kuuban Kommunistisen Puolueen toveripuolue ja tukemassa Kuuban saavutuksia ja vallankumousta.

Tuomitsemme imperialistien hyökkäyksen ja sekaantumisen Kuuban sisäisiin asioihin Kuuban kansaa vastaan.

Kuuba ei ole yksin!

Solidaarisuus kaikkialta maailmasta olkoon voimamme ja tukemme!

13.7.2021 Kommunistinen työväenpuolue (Finland)