Marinin hallitus valitsi hävittäjäkoneet ja poisti eläkeputken työläisiltä – KTP ei porvarien politiikkaa hyväksy

Eduskunta antoi 17.12. äänestyspäätöksellä Marinin viiden puolueen hallitukselle tilausvaltuudet uusien hävittäjäkoneiden ostamiseksi. Päätös tehtiin äänin 53 puolesta ja 2 vastaan. Koronaestojen ja muiden syiden takia poissa oli peräti 144 kansanedustajaa.

Hallitus on jo aiemmin päättänyt korottaa hävittäjien hankintahintaa 10 miljardiin euroon. Eduskunnan tilausvaltuudet antavat mahdollisuuden lisäostoihin, jotka nostavat edelleen hintaa. On arvioitu, että hävittäjien ohjukset ja muut elinkaarikustannukset vielä nostavat hintaa 30 miljardilla. Sotavalmistelut ja historiallisen kalliit aseostot rahoitetaan velanotolla. Käytännössä työläisten selkänahasta se raha otetaan. Kyse ei ole vain valtavista rahasummista. Hävittäjähankinnoilla ja muilla aseostoilla Suomi kytketään entistäkin tiukemmin Yhdysvaltojen johtaman Naton sotaharjoituksiin ja sotasuunnitelmiin. Euroopassa niiden pääkohde on Venäjä. Jäljellä ei ole enää mitään maamme perinteisestä naapuriystävyydestä ja puolueettomuuspolitiikasta.

Eduskunnan ja hallituksen “vasemmistopuolueiden” mukanaolo militaristisen ja porvarillisen) politiikan toteuttamisessa on vastoin kansan enemmistön etua sekä työväenliikkeen arvoja ja periaatteita. Sotahävittäjien hankinnan lisäksi julmien päätösten sarjaan kuuluvat ikääntyneiden työttömien eläkeputken lakkauttaminen ja työtätekevien lomauttamisen helpottaminen.

Kapitalistien Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) ja kokoomuspuolue ovat antaneet täyden tukensa Marinin hallituksen toiminnalle. Se kertoo kaiken siitä, kenen etuja hallitus ajaa.

Kommunistinen työväenpuolue tuomitsee sotahävittäjien hankkimisen ja muut aseostot. Eäkeputki olisi pitänyt säilyttää ja asevarustelurahoille olisi käyttöä työtätekevien toimeentulon ja eläkkeiden parantamiseksi. Sitä ei kuitenkaan haluta tehdä, sillä porvarien, suurpääoman ja kenraalien maailman uudelleenjako asein on asetettu kaiken edelle.

Nyt tarvitaan militarismin ja porvaripolitiikan vastaista joukkovoimaa. Sen yksi tärkeistä tehtävistä on paljastaa, kuka sotapolitiikasta hyötyy ja ne voimat, jotka ovat vieneet osan työväenliikkeestä kapitalistisen riiston ja porvariston politiikan tukijoiksi. Työväenliikkeen tervehtyminen ja työtätekevien voiman palauttaminen alkaa siitä, että tunnistetaan oma merkittävä asema.

On aika ottaa kaksi askelta eteenpäin.

Kommunistien työväenpuolue, poliittinen toimikunta

22.12.2020