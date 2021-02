Pääkirjoitus: Hallituksen on estettävä fasistien järjestäytyminen

Viime vuosien kapitalismin kriisi ja sen seuraukset ovat johtaneet oikeistopolitiikan voimistumiseen ja kärjistymiseen. Yhteiskunnan pinnan alla kytenyt äärioikeistolaisuus ja fasismi on noussut näkyvästi julkisuuteen.

Voimassa olevan lain ja Suomen solmimien rauhansopimusten vastaiseen toimintaan on puututtu hitaasti ja vähätellen. Fasismia ja rasismia ihannoivien järjestöjen on sallittu rekisteröityä. Nyt hankkeilla on jopa puolueen perustaminen. Se on ottanut röyhkeästi itselleen kahdessa rauhansopimuksessa kielletyn IKL:n Sinimustat nuorisojärjestön nimen.

Moskovan välirauhansopimus solmittiin Neuvostoliiton, Britannian ja Suomen välillä ja allekirjoitettiin 19. syyskuuta 1944.

Rauhansopimuksen 21 artiklassa määrätään: ”Suomi sitoutuu heti hajoittamaan kaikki sen alueella toimivat hitleriläismieliset (fascisminluontoiset) poliittiset, sotilaalliset ja sotilaallisluontoiset samoinkuin muutkin järjestöt, jotka harjoittavat Yhdistyneille Kansakunnille ja erityisesti Neuvostoliitolle vihamielistä propagandaa, sekä vastaisuudessa olemaan sallimatta tämäntapaisten järjestöjen olemassaoloa.”

Pariisin Rauhansopimus solmittiin Liittoutuneiden ja Suomen välillä ja allekirjoitettiin 10. helmikuuta 1947.

Rauhansopimuksen 8 artiklassa sanotaan: ”Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet.”

Sopimusten toteuttaminen ja valvonta kuuluu hallituksille. Nyt ja vastaisuudessa. Tästä johtuen Marinin hallituksen ja sisäministeriön on aloitettava nopeat toimet kaikenlaisen fasistisen järjestäytymisen ja toiminnan kieltämiseksi.

Lapuan liikkeen ja suojeluskuntien elvyttäminen kuuluu myös fasisminluonteisen toiminnan piiriin. Sitä ei voida sallia.

Suomi ja suomalaiset työläiset ovat kärsineet 1930-luvulla ja sotien aikana fasismista ja demokraattisten oikeuksien polkemisesta. Ei anneta sen nyt toistua.

Työkansan Sanomat 2/2021