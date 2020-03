Tuotanto ja pääomat keskittyvät – myös mediassa

Karl Marx arvio tieteelliseen tutkimukseen ja kapitalismin kehitykseen perustuen, että tuotanto ja pääomat keskittyvät kapitalismissa. Marx oli oikeassa.

Sama keskittyminen näkyy myös nykyisessä mediassa. Tutkimattakin on selvää, että suomalainen media on eurooppalaisen mittapuun mukaan äärimmäisen keskittynyt. Tiedonvälitystä ja viihdettä on hallinnut Ylen lisäksi kolme kaupallista mediayhtiötä: Sanoma, Alma Media ja Bonnier.

Ne ovat käyneet keskenään kauppaa ja haalineet kylkeensä lisäpääomaa Otavan ja Koneen omistajasuvuilta. Kaupalliset yhtiöt hallitsevat jo selvää enemmistöä suomalaisesta yleisöstä ja lähes kaikesta tuotosta. Seurauksena on ollut lisää keskittymistä ja tiedonvälityksen edelleen yksipuolistumista. Porvarimedialla on valta käsissään.

Tuorein siirto median keskittymisessä on Sanoma Media Finlandin ja Alma Median tekemä jättikauppa, missä Sanoma osti Alman 15 alueellista ja paikallista lehteä. Kaupassa jaettiin ennen muuta mainostuloja, mutta lehtien uutisaiheisiin ja muuhun sisältöön on tulossa luonnollisesti muutoksia. Keskittyminen keskittyy.

Sanoman omistuksiin kuuluvat valtakunnallisista lehdistä mm. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat. televisiokanavista Nelonen, Liv ja Jim, radiokanavista Helmiradio, Radio Aalto, Radio Rock, Radio Suomipop ja Aito Iskelmä. Sanomalla on myös joukko lastenlehtiä ja aikuisjulkaisuja.

Sanoma konsernin omistus on yhtä keskittynyt kuin sen tuotanto ja sisältökin. Erkkojen mediassa pääoma on aina löytänyt pääoman luo. Konsernin kaksi suurinta omistajaa ovat Jane ja Aatos Erkon Säätiö ja Koneen Antti Herlin. Molemmilla on noin 24 prosentin osuus.

Erkon ja Herlinin sukujen yhteenlaskettu Sanoma konsernin omistus on reilusti yli 60 prosenttia. Määräämisvalta on näin ehdoton, myös poliittisen linjan ja sisältöjen osalta. Tätä ei esimerkiksi piiloteltu, kun Sanomat asettui 1990-luvulla Suomen EU-jäsenyyden ajaksi.

Molemmilla suvuilla on omistusta myös muissa mediayhtiöissä, Herlineillä Alma Mediassa jopa 20 prosentin osuus. Näin Suomessa vaikuttava tiedonvälitys ja viihde on suurelta osin kahden suvun käsissä. Se on vaarallista. Kenellä on fyysinen valta, sillä on myös henkinen valta.

Ktp:n äänenkannattaja Työkansan Sanomat tekee työtä kaikenlaista kapitalistista keskittymistä ja monopoleja vastaan. Siihen kuuluu myös porvarimedian paljastaminen. Olemme vastamedian parhaimmistoa.

Pääkirjoitus

Työkansan Sanomat 3/2020